Взрывная волна от выстрела танка спасла курганского бойца от осколочных ранений Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик Александр Рыбин с позывным «Богомаз» рассказал о том, как взрывная волна разорвавшегося снаряда от танка спасла его от осколочных ранений. Об этом военнослужащий сообщил военкору Семену Пегову.

«Был случай, когда в трех метрах от меня разорвался снаряд от танка, тогда снесло четыре сотки ореховых деревьев, а я оказался в воздухе. Мне повезло, что я оказался в взрывной волне. Если бы те осколки, которые летели в меня не оттолкнуло волной, то меня бы просто разорвало», — рассказал доброволец из отряда БАРС-13 в интервью ток-шоу «ЧВК Пегов». При этом разведчик отметил, что после этого ему пришлось два месяца пробыть в госпиталях.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал историю об освобождении российских бойцов из плена нацбата «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, что вернуть сослуживцев удалось после того, как командир в одиночку провел переговоры с националистами ВСУ.