22 августа 2023

Курганского разведчика от гибели спасла взрывная волна после выстрела танка. Видео

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, выстрел, военные действия, танк
Взрывная волна от выстрела танка спасла курганского бойца от осколочных ранений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик Александр Рыбин с позывным «Богомаз» рассказал о том, как взрывная волна разорвавшегося снаряда от танка спасла его от осколочных ранений. Об этом военнослужащий сообщил военкору Семену Пегову.

«Был случай, когда в трех метрах от меня разорвался снаряд от танка, тогда снесло четыре сотки ореховых деревьев, а я оказался в воздухе. Мне повезло, что я оказался в взрывной волне. Если бы те осколки, которые летели в меня не оттолкнуло волной, то меня бы просто разорвало», — рассказал доброволец из отряда БАРС-13 в интервью ток-шоу «ЧВК Пегов». При этом разведчик отметил, что после этого ему пришлось два месяца пробыть в госпиталях.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал историю об освобождении российских бойцов из плена нацбата «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, что вернуть сослуживцев удалось после того, как командир в одиночку провел переговоры с националистами ВСУ.

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Курганский разведчик Александр Рыбин с позывным «Богомаз» рассказал о том, как взрывная волна разорвавшегося снаряда от танка спасла его от осколочных ранений. Об этом военнослужащий сообщил военкору Семену Пегову. «Был случай, когда в трех метрах от меня разорвался снаряд от танка, тогда снесло четыре сотки ореховых деревьев, а я оказался в воздухе. Мне повезло, что я оказался в взрывной волне. Если бы те осколки, которые летели в меня не оттолкнуло волной, то меня бы просто разорвало», — рассказал доброволец из отряда БАРС-13 в интервью ток-шоу «ЧВК Пегов». При этом разведчик отметил, что после этого ему пришлось два месяца пробыть в госпиталях. Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал историю об освобождении российских бойцов из плена нацбата «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, что вернуть сослуживцев удалось после того, как командир в одиночку провел переговоры с националистами ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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