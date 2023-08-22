Курганский разведчик Александр Рыбин с позывным «Богомаз» рассказал о том, как взрывная волна разорвавшегося снаряда от танка спасла его от осколочных ранений. Об этом военнослужащий сообщил военкору Семену Пегову.
«Был случай, когда в трех метрах от меня разорвался снаряд от танка, тогда снесло четыре сотки ореховых деревьев, а я оказался в воздухе. Мне повезло, что я оказался в взрывной волне. Если бы те осколки, которые летели в меня не оттолкнуло волной, то меня бы просто разорвало», — рассказал доброволец из отряда БАРС-13 в интервью ток-шоу «ЧВК Пегов». При этом разведчик отметил, что после этого ему пришлось два месяца пробыть в госпиталях.
Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал историю об освобождении российских бойцов из плена нацбата «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, что вернуть сослуживцев удалось после того, как командир в одиночку провел переговоры с националистами ВСУ.
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