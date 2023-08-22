22 августа 2023

Разведчик из Кургана рассказал, как освобождали бойцов из плена нацбата «Азов»*. Видео

Курганский разведчик: обменяли у националистов «Азова»* 10 наших бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, спецназ, stock
Курганский боец рассказал историю о том, как освобождали пленных сослуживцев Фото:
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Курганский разведчик с позывным «Богомаз» из отряда БАРС-13 рассказал, о том как освобождали бойцов из плена нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Историей с фронта боец поделился с военкором Семеном Пеговым.

«У нашего соседнего подразделения солдаты ВСУ захватили около 10 бойцов. Командир взял белую тряпку и пошел к солдатам нацбата „Азов“*. Мы это время мы прикрывали подразделение. В итоге наш командир сумел договориться с националистами и их главный дал команду отпустить пленных. Это было удивительно для нас», — рассказал замполит БАРС-13 в интервью ток-шоу «ЧВК Пегов».

Ранее URA.RU писало о том, что военкор Семен Пегов восхитился курганским разведчиком-старовером. Также военный журналист посвятил бойцу стихотворение.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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Курганский разведчик с позывным «Богомаз» из отряда БАРС-13 рассказал, о том как освобождали бойцов из плена нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Историей с фронта боец поделился с военкором Семеном Пеговым. «У нашего соседнего подразделения солдаты ВСУ захватили около 10 бойцов. Командир взял белую тряпку и пошел к солдатам нацбата „Азов“*. Мы это время мы прикрывали подразделение. В итоге наш командир сумел договориться с националистами и их главный дал команду отпустить пленных. Это было удивительно для нас», — рассказал замполит БАРС-13 в интервью ток-шоу «ЧВК Пегов». Ранее URA.RU писало о том, что военкор Семен Пегов восхитился курганским разведчиком-старовером. Также военный журналист посвятил бойцу стихотворение. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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