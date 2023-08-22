Курганский разведчик с позывным «Богомаз» из отряда БАРС-13 рассказал, о том как освобождали бойцов из плена нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Историей с фронта боец поделился с военкором Семеном Пеговым.
«У нашего соседнего подразделения солдаты ВСУ захватили около 10 бойцов. Командир взял белую тряпку и пошел к солдатам нацбата „Азов“*. Мы это время мы прикрывали подразделение. В итоге наш командир сумел договориться с националистами и их главный дал команду отпустить пленных. Это было удивительно для нас», — рассказал замполит БАРС-13 в интервью ток-шоу «ЧВК Пегов».
Ранее URA.RU писало о том, что военкор Семен Пегов восхитился курганским разведчиком-старовером. Также военный журналист посвятил бойцу стихотворение.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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