Разведчик из Кургана рассказал, как освобождали бойцов из плена нацбата «Азов»*. Видео

Курганский разведчик: обменяли у националистов «Азова»* 10 наших бойцов

23 августа 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Курганский боец рассказал историю о том, как освобождали пленных сослуживцев Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский разведчик с позывным «Богомаз» из отряда БАРС-13 рассказал, о том как освобождали бойцов из плена нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Историей с фронта боец поделился с военкором Семеном Пеговым. «У нашего соседнего подразделения солдаты ВСУ захватили около 10 бойцов. Командир взял белую тряпку и пошел к солдатам нацбата „Азов“*. Мы это время мы прикрывали подразделение. В итоге наш командир сумел договориться с националистами и их главный дал команду отпустить пленных. Это было удивительно для нас», — рассказал замполит БАРС-13 в интервью ток-шоу «ЧВК Пегов». Ранее URA.RU писало о том, что военкор Семен Пегов восхитился курганским разведчиком-старовером. Также военный журналист посвятил бойцу стихотворение. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

Курганский разведчик с позывным «Богомаз» из отряда БАРС-13 рассказал, о том как освобождали бойцов из плена нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Историей с фронта боец поделился с военкором Семеном Пеговым. «У нашего соседнего подразделения солдаты ВСУ захватили около 10 бойцов. Командир взял белую тряпку и пошел к солдатам нацбата „Азов“*. Мы это время мы прикрывали подразделение. В итоге наш командир сумел договориться с националистами и их главный дал команду отпустить пленных. Это было удивительно для нас», — рассказал замполит БАРС-13 в интервью ток-шоу «ЧВК Пегов». Ранее URA.RU писало о том, что военкор Семен Пегов восхитился курганским разведчиком-старовером. Также военный журналист посвятил бойцу стихотворение. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.