22 августа 2023

В ХМАО полиция устроила погоню за пьяным подростком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный подросток из Югорска на машине пытался скрыться от полиции Фото:

В Югорске (ХМАО) полицейские преследовали автомобиль «Лифан», которым управлял пьяный17-летний подросток. Сайт МВД по ХМАО сообщил, что погоню начали после отказа водителя остановиться.

«В Югорске на улице Малиновая во время патрулирования полицейские попытались остановить автомобиль „Лифан“, однако водитель проигнорировал требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Полицейские начали преследование и через несколько сотен метров автомобиль с нарушителем заметили в лесном массиве: за рулем оказался 17-летний подросток с признаками опьянения», — сообщили в МВД.

Экспертиза показала, что подросток употреблял алкоголь перед поездкой. Ключи от машины он тайком взял у матери. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителем без прав, за невыполнение требования об остановке и за управление автомобилем без ОСАГО. Транспорт забрали и поместили на штрафстоянку.

Ранее URA.RU писало, что ДПС Нижневартовска задержала нетрезвого водителя на автомобиле ВАЗ 21140. Мужчина пытался скрыться, заметив машину полиции.

Погоня за пьяным подростком в Югорске

Автор: официальный сайт Управления МВД по ХМАО, https://86.мвд.рф/

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В Югорске (ХМАО) полицейские преследовали автомобиль «Лифан», которым управлял пьяный17-летний подросток. Сайт МВД по ХМАО сообщил, что погоню начали после отказа водителя остановиться. «В Югорске на улице Малиновая во время патрулирования полицейские попытались остановить автомобиль „Лифан“, однако водитель проигнорировал требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Полицейские начали преследование и через несколько сотен метров автомобиль с нарушителем заметили в лесном массиве: за рулем оказался 17-летний подросток с признаками опьянения», — сообщили в МВД. Экспертиза показала, что подросток употреблял алкоголь перед поездкой. Ключи от машины он тайком взял у матери. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителем без прав, за невыполнение требования об остановке и за управление автомобилем без ОСАГО. Транспорт забрали и поместили на штрафстоянку. Ранее URA.RU писало, что ДПС Нижневартовска задержала нетрезвого водителя на автомобиле ВАЗ 21140. Мужчина пытался скрыться, заметив машину полиции. Погоня за пьяным подростком в Югорске Автор: официальный сайт Управления МВД по ХМАО, https://86.мвд.рф/
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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