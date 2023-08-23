В Росавиации опровергли слух о сокращении числа рейсов из-за нехватки деталей

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , самолет
В Росавиации заявили, что СМИ неверно истолковали их телеграмму Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о сокращении Росавиацией количества рейсов якобы из-за нехватки самолетов и комплектующих не является достоверной. Опровергли ее корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства.

В интернете начала распространяться информация о том, что Росавиация попросила авиакомпании сократить количество рейсов якобы из-за дефицита запчастей. Однако эта информация оказалась недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В ведомстве агентству заявили, что СМИ неправильно истолковали их сообщение: «У нас была телеграмма в авиакомпании с рекомендацией обеспечить при выполнении полетов резервные борта. Никаким образом она не трактуется как сокращение какого-то парка воздушного флота или замещение воздушных судов в связи с нехваткой комплектующих. То есть та информация, которая прошла в СМИ, неправильно трактуется».

Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с авиацией. В интернете появлялась информация, что Россия якобы мобилизует пилотов гражданской авиации и отправит их на СВО. Однако летчик-испытатель Виктор Заболотский заявил, что это невозможно.

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Информация о сокращении Росавиацией количества рейсов якобы из-за нехватки самолетов и комплектующих не является достоверной. Опровергли ее корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В интернете начала распространяться информация о том, что Росавиация попросила авиакомпании сократить количество рейсов якобы из-за дефицита запчастей. Однако эта информация оказалась недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В ведомстве агентству заявили, что СМИ неправильно истолковали их сообщение: «У нас была телеграмма в авиакомпании с рекомендацией обеспечить при выполнении полетов резервные борта. Никаким образом она не трактуется как сокращение какого-то парка воздушного флота или замещение воздушных судов в связи с нехваткой комплектующих. То есть та информация, которая прошла в СМИ, неправильно трактуется». Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с авиацией. В интернете появлялась информация, что Россия якобы мобилизует пилотов гражданской авиации и отправит их на СВО. Однако летчик-испытатель Виктор Заболотский заявил, что это невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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