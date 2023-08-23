В Росавиации опровергли слух о сокращении числа рейсов из-за нехватки деталей

23 августа 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

В Росавиации заявили, что СМИ неверно истолковали их телеграмму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о сокращении Росавиацией количества рейсов якобы из-за нехватки самолетов и комплектующих не является достоверной. Опровергли ее корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В интернете начала распространяться информация о том, что Росавиация попросила авиакомпании сократить количество рейсов якобы из-за дефицита запчастей. Однако эта информация оказалась недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В ведомстве агентству заявили, что СМИ неправильно истолковали их сообщение: «У нас была телеграмма в авиакомпании с рекомендацией обеспечить при выполнении полетов резервные борта. Никаким образом она не трактуется как сокращение какого-то парка воздушного флота или замещение воздушных судов в связи с нехваткой комплектующих. То есть та информация, которая прошла в СМИ, неправильно трактуется». Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с авиацией. В интернете появлялась информация, что Россия якобы мобилизует пилотов гражданской авиации и отправит их на СВО. Однако летчик-испытатель Виктор Заболотский заявил, что это невозможно.

Информация о сокращении Росавиацией количества рейсов якобы из-за нехватки самолетов и комплектующих не является достоверной. Опровергли ее корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В интернете начала распространяться информация о том, что Росавиация попросила авиакомпании сократить количество рейсов якобы из-за дефицита запчастей. Однако эта информация оказалась недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В ведомстве агентству заявили, что СМИ неправильно истолковали их сообщение: «У нас была телеграмма в авиакомпании с рекомендацией обеспечить при выполнении полетов резервные борта. Никаким образом она не трактуется как сокращение какого-то парка воздушного флота или замещение воздушных судов в связи с нехваткой комплектующих. То есть та информация, которая прошла в СМИ, неправильно трактуется». Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с авиацией. В интернете появлялась информация, что Россия якобы мобилизует пилотов гражданской авиации и отправит их на СВО. Однако летчик-испытатель Виктор Заболотский заявил, что это невозможно.