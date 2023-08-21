Летчик-испытатель Заболотский назвал невозможной мобилизацию гражданских пилотов

21 августа 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Пересадить пилота с гражданского на боевой самолет не так просто, отметил Заболотский Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские СМИ сообщили, что Россия собирается мобилизовать пилотов гражданской авиации. Летчиков якобы отправят управлять боевыми самолетами в зону СВО. Однако заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский заявил URA.RU, что это невозможно. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Гражданские вообще никак не знакомы с тем, как управлять боевыми самолетами. Это глупость, конечно. Украинцы не могут обучить своих пилотов летать на F-16, уже готовых летчиков-истребителей, а пересадить с гражданских самолетов… Нет, это невозможно. Это совершенно другая специфика. Это все другое. С оружием гражданские пилоты не знакомы. Это фейк», — сказал Заболотский. Подготовка высокопрофессионального летчика истребителя в России длится 7-8 лет, отмечается в материале, опубликованном на сайте Ростеха. Обучение с использованием интерактивных автоматизированных систем обходится государству в среднем в пять млн долларов.

Украинские СМИ сообщили, что Россия собирается мобилизовать пилотов гражданской авиации. Летчиков якобы отправят управлять боевыми самолетами в зону СВО. Однако заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский заявил URA.RU, что это невозможно. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Гражданские вообще никак не знакомы с тем, как управлять боевыми самолетами. Это глупость, конечно. Украинцы не могут обучить своих пилотов летать на F-16, уже готовых летчиков-истребителей, а пересадить с гражданских самолетов… Нет, это невозможно. Это совершенно другая специфика. Это все другое. С оружием гражданские пилоты не знакомы. Это фейк», — сказал Заболотский. Подготовка высокопрофессионального летчика истребителя в России длится 7-8 лет, отмечается в материале, опубликованном на сайте Ростеха. Обучение с использованием интерактивных автоматизированных систем обходится государству в среднем в пять млн долларов.