Летчик-испытатель Заболотский назвал невозможной мобилизацию гражданских пилотов

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Городской жанр. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Пересадить пилота с гражданского на боевой самолет не так просто, отметил Заболотский Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ сообщили, что Россия собирается мобилизовать пилотов гражданской авиации. Летчиков якобы отправят управлять боевыми самолетами в зону СВО. Однако заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский заявил URA.RU, что это невозможно. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.

«Гражданские вообще никак не знакомы с тем, как управлять боевыми самолетами. Это глупость, конечно. Украинцы не могут обучить своих пилотов летать на F-16, уже готовых летчиков-истребителей, а пересадить с гражданских самолетов… Нет, это невозможно. Это совершенно другая специфика. Это все другое. С оружием гражданские пилоты не знакомы. Это фейк», — сказал Заболотский.

Подготовка высокопрофессионального летчика истребителя в России длится 7-8 лет, отмечается в материале, опубликованном на сайте Ростеха. Обучение с использованием интерактивных автоматизированных систем обходится государству в среднем в пять млн долларов.

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Украинские СМИ сообщили, что Россия собирается мобилизовать пилотов гражданской авиации. Летчиков якобы отправят управлять боевыми самолетами в зону СВО. Однако заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский заявил URA.RU, что это невозможно. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Гражданские вообще никак не знакомы с тем, как управлять боевыми самолетами. Это глупость, конечно. Украинцы не могут обучить своих пилотов летать на F-16, уже готовых летчиков-истребителей, а пересадить с гражданских самолетов… Нет, это невозможно. Это совершенно другая специфика. Это все другое. С оружием гражданские пилоты не знакомы. Это фейк», — сказал Заболотский. Подготовка высокопрофессионального летчика истребителя в России длится 7-8 лет, отмечается в материале, опубликованном на сайте Ростеха. Обучение с использованием интерактивных автоматизированных систем обходится государству в среднем в пять млн долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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