Екатеринбуржцы впервые смогут улететь напрямую в столицу ОАЭ В октябре из Кольцово запускают прямые рейсы до Абу-Даби 23 августа 2023 в 12:33 Размер текста - 17 + Перевозить пассажиров будет авиакомпания Air Arabia Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С октября можно будет улететь напрямую из Екатеринбурга в Абу-Даби. Ранее полеты в этот город из столицы Урала не осуществлялись. Об этом URA.RU сообщили представители аэропорта Кольцово. «С 1 октября к выполнению рейсов по маршруту Екатеринбург — Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia. Полеты будут выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям», — рассказали в пресс-службе аэропорта. Вылет из Кольцово намечен на 17:00, прибытие в Объединенные Арабские Эмираты — в 21:10. Из ОАЭ можно будет улететь в 9:40, в Екатеринбурге пассажиры окажутся в 15:46. Ранее нельзя было улететь из Екатеринбурга в Абу-Даби. Самолеты летали лишь в Дубай и Шарджу. С октября можно будет улететь напрямую из Екатеринбурга в Абу-Даби. Ранее полеты в этот город из столицы Урала не осуществлялись. Об этом URA.RU сообщили представители аэропорта Кольцово. «С 1 октября к выполнению рейсов по маршруту Екатеринбург — Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia. Полеты будут выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям», — рассказали в пресс-службе аэропорта. Вылет из Кольцово намечен на 17:00, прибытие в Объединенные Арабские Эмираты — в 21:10. Из ОАЭ можно будет улететь в 9:40, в Екатеринбурге пассажиры окажутся в 15:46. Ранее нельзя было улететь из Екатеринбурга в Абу-Даби. Самолеты летали лишь в Дубай и Шарджу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям