22 августа 2023

Екатеринбуржцы впервые смогут улететь напрямую в столицу ОАЭ

В октябре из Кольцово запускают прямые рейсы до Абу-Даби
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Перевозить пассажиров будет авиакомпания Air Arabia Фото:

С октября можно будет улететь напрямую из Екатеринбурга в Абу-Даби. Ранее полеты в этот город из столицы Урала не осуществлялись. Об этом URA.RU сообщили представители аэропорта Кольцово.

«С 1 октября к выполнению рейсов по маршруту Екатеринбург — Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia. Полеты будут выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям», — рассказали в пресс-службе аэропорта. Вылет из Кольцово намечен на 17:00, прибытие в Объединенные Арабские Эмираты — в 21:10. Из ОАЭ можно будет улететь в 9:40, в Екатеринбурге пассажиры окажутся в 15:46.

Ранее нельзя было улететь из Екатеринбурга в Абу-Даби. Самолеты летали лишь в Дубай и Шарджу.

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С октября можно будет улететь напрямую из Екатеринбурга в Абу-Даби. Ранее полеты в этот город из столицы Урала не осуществлялись. Об этом URA.RU сообщили представители аэропорта Кольцово. «С 1 октября к выполнению рейсов по маршруту Екатеринбург — Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia. Полеты будут выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям», — рассказали в пресс-службе аэропорта. Вылет из Кольцово намечен на 17:00, прибытие в Объединенные Арабские Эмираты — в 21:10. Из ОАЭ можно будет улететь в 9:40, в Екатеринбурге пассажиры окажутся в 15:46. Ранее нельзя было улететь из Екатеринбурга в Абу-Даби. Самолеты летали лишь в Дубай и Шарджу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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