Екатеринбуржцы впервые смогут улететь напрямую в столицу ОАЭ

С октября можно будет улететь напрямую из Екатеринбурга в Абу-Даби. Ранее полеты в этот город из столицы Урала не осуществлялись. Об этом URA.RU сообщили представители аэропорта Кольцово.
«С 1 октября к выполнению рейсов по маршруту Екатеринбург — Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia. Полеты будут выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям», — рассказали в пресс-службе аэропорта. Вылет из Кольцово намечен на 17:00, прибытие в Объединенные Арабские Эмираты — в 21:10. Из ОАЭ можно будет улететь в 9:40, в Екатеринбурге пассажиры окажутся в 15:46.
Ранее нельзя было улететь из Екатеринбурга в Абу-Даби. Самолеты летали лишь в Дубай и Шарджу.
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