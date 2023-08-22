Челябинские аграрии представили свою продукцию в Китае. Фото, видео

Аграрии Челябинской области нарастят поставки в Китай и Северо-Восточную Азию

23 августа 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Поставки челябинской агропродукции в страны Азии вырастут Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Аграрии Челябинской области показали продукцию партнерам в Китае. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, областная делегация 23 августа принимает участие в в форуме «Китай — Северо-Восточная Азия» в городе Чанчунь (КНР). «В 2023 году экспорт агропродукции в Китай из Челябинской области вырос вдвое в денежном выражении. На 38,6% в 2023 году вырос региональный агроэкспорт в Монголию, на 57,2% — в Южную Корею. Поставки увеличиваются. Южноуральская мука с текущего года отправляется в Северную Корею», — рассказали URA.RU в минсельхозе. Областная делегация во главе с вице-губернатором Сергеем Сушковым вместе с представителями Приморского края представляют на форуме российские регионы. Сушков отметил, что в 2022 году взаимный торговый оборот вырос более чем на 70%, а по агроэкспорту Китай занял в области 13 строку. Основной экспорт агропродукции в данном направлении представлен макаронными, мучными, кондитерскими изделиями, подсолнечным маслом, семенами масличных и бобовых культур. Большой интерес также вызывают поставки в Азию продукции птицеводства. «Показали на выставке наши органические удобрения. На полях форума прошли переговоры с партнерами, с которыми ранее встречались на выставке в Шанхае. Коллеги уже провели полевые эксперименты и довольны результатом. Будем ними заключать контракты. Интерес к органическим удобрениям в КНР большой, поскольку вопросы повышения урожайности и снижения нагрузки на почву стоят очень остро», — заявил URA.RU начальник отдела развития компании «Биоресурс» из Чебаркуля Александр Огарков. Челябинская делегация приняла участие в церемонии открытия международной выставки. На мероприятии присутствовали партийные руководители и представители правительства провинции Цзилинь, руководители правительств китайских регионов, лидеры регионов Северо-Восточной Азии, в том числе официальные представители России, Монголии, КНДР, Японии и Южной Кореи. По оценкам организаторов, в работе конференции примут участие свыше 900 китайских и зарубежных компаний из таких отраслей как машиностроение, энергетика, транспорт и многих других. Кроме производителя удобрений, свою продукцию представили компании «Макфа», «Ситно», объединение Союзпищепром», «Сигма», «Ресурс» (Увелка). Во второй половине дня состоится ряд мероприятий, объединенных названием «День бизнеса России». Открытие форума состоялось 23 августа Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области Сергей Сушков рассказал об экономическом потенциале области и удобном географическом положении Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области Челябинская область наращивает поставки продукции в страны Азии Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области Делегация продемонстрировала продукцию ведущих производителей региона Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области Китайцы готовы закупать органические удобрения предприятия «Биоресурс» Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аграрии Челябинской области показали продукцию партнерам в Китае. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, областная делегация 23 августа принимает участие в в форуме «Китай — Северо-Восточная Азия» в городе Чанчунь (КНР). «В 2023 году экспорт агропродукции в Китай из Челябинской области вырос вдвое в денежном выражении. На 38,6% в 2023 году вырос региональный агроэкспорт в Монголию, на 57,2% — в Южную Корею. Поставки увеличиваются. Южноуральская мука с текущего года отправляется в Северную Корею», — рассказали URA.RU в минсельхозе. Областная делегация во главе с вице-губернатором Сергеем Сушковым вместе с представителями Приморского края представляют на форуме российские регионы. Сушков отметил, что в 2022 году взаимный торговый оборот вырос более чем на 70%, а по агроэкспорту Китай занял в области 13 строку. Основной экспорт агропродукции в данном направлении представлен макаронными, мучными, кондитерскими изделиями, подсолнечным маслом, семенами масличных и бобовых культур. Большой интерес также вызывают поставки в Азию продукции птицеводства. «Показали на выставке наши органические удобрения. На полях форума прошли переговоры с партнерами, с которыми ранее встречались на выставке в Шанхае. Коллеги уже провели полевые эксперименты и довольны результатом. Будем ними заключать контракты. Интерес к органическим удобрениям в КНР большой, поскольку вопросы повышения урожайности и снижения нагрузки на почву стоят очень остро», — заявил URA.RU начальник отдела развития компании «Биоресурс» из Чебаркуля Александр Огарков. Челябинская делегация приняла участие в церемонии открытия международной выставки. На мероприятии присутствовали партийные руководители и представители правительства провинции Цзилинь, руководители правительств китайских регионов, лидеры регионов Северо-Восточной Азии, в том числе официальные представители России, Монголии, КНДР, Японии и Южной Кореи. По оценкам организаторов, в работе конференции примут участие свыше 900 китайских и зарубежных компаний из таких отраслей как машиностроение, энергетика, транспорт и многих других. Кроме производителя удобрений, свою продукцию представили компании «Макфа», «Ситно», объединение Союзпищепром», «Сигма», «Ресурс» (Увелка). Во второй половине дня состоится ряд мероприятий, объединенных названием «День бизнеса России».