ФСБ предотвратила прорыв украинских диверсантов в Брянскую область

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Российские пограничники нанесли артиллерийский удар по диверсантам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские пограничники артиллерийским ударом пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«В Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Совместно с силами Минобороны РФ и Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», — говорится в сообщении службы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отраженной атаке украинской ДРГ на регион. Он уточнил, что попытка прорваться через границу была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности, передает RT.

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Российские пограничники артиллерийским ударом пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ. «В Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Совместно с силами Минобороны РФ и Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», — говорится в сообщении службы. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отраженной атаке украинской ДРГ на регион. Он уточнил, что попытка прорваться через границу была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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