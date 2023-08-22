В космос запустили ракету с логотипом 300-летия Екатеринбурга. Фото, видео 23 августа 2023 в 13:32 Размер текста - 17 + Встречать ракету с логотипом юбилея Екатеринбурга будут уральские космонавты Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Ракету-носитель «Союз 2.1а» отправили в открытый космос, а на ее корпусе разместили логотип 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов. «Ранним утром с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель „Союз 2.1а“, которая вывела на орбиту корабль „Прогресс МС-24“. На ракете была размещена символика 300-летия Екатеринбурга. Тем самым ознаменован огромный вклад жителей города в покорение космоса», — заявил Орлов в своем telegram-канале. На космодром провожать корабль приехали заместитель главы города Екатерина Сибирцева, один из лучших школьных учителей Екатеринбурга Любовь Петровна Толмачева и 11-классник, победитель множества олимпиад по физике Глеб Жиганов. Встречать ракету будут космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска — сейчас они работают на Международной космической станции и вернутся на землю только через месяц. Екатеринбург масштабно отметил юбилей города 19 августа. В этот день проходило множество развлечений, концерты Валерии, Александра Новикова, хора Турецкого, групп «Винтаж» и «Дискотека Авария». О том, как горожане отметили 300-летие Екатеринбурга — в материале URA.RU. Фото: telegram-кнаал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова (https://t.me/glavaekbofficial) Ракету-носитель «Союз 2.1а» отправили в открытый космос, а на ее корпусе разместили логотип 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов. «Ранним утром с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель „Союз 2.1а“, которая вывела на орбиту корабль „Прогресс МС-24“. На ракете была размещена символика 300-летия Екатеринбурга. Тем самым ознаменован огромный вклад жителей города в покорение космоса», — заявил Орлов в своем telegram-канале. На космодром провожать корабль приехали заместитель главы города Екатерина Сибирцева, один из лучших школьных учителей Екатеринбурга Любовь Петровна Толмачева и 11-классник, победитель множества олимпиад по физике Глеб Жиганов. Встречать ракету будут космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска — сейчас они работают на Международной космической станции и вернутся на землю только через месяц. Екатеринбург масштабно отметил юбилей города 19 августа. В этот день проходило множество развлечений, концерты Валерии, Александра Новикова, хора Турецкого, групп «Винтаж» и «Дискотека Авария». О том, как горожане отметили 300-летие Екатеринбурга — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям