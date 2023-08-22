22 августа 2023

В космос запустили ракету с логотипом 300-летия Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Республика Казахстан. архив. Пермь, байконур, космодром, запуск ракеты
Встречать ракету с логотипом юбилея Екатеринбурга будут уральские космонавты Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Ракету-носитель «Союз 2.1а» отправили в открытый космос, а на ее корпусе разместили логотип 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов.

«Ранним утром с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель „Союз 2.1а“, которая вывела на орбиту корабль „Прогресс МС-24“. На ракете была размещена символика 300-летия Екатеринбурга. Тем самым ознаменован огромный вклад жителей города в покорение космоса», — заявил Орлов в своем telegram-канале.

На космодром провожать корабль приехали заместитель главы города Екатерина Сибирцева, один из лучших школьных учителей Екатеринбурга Любовь Петровна Толмачева и 11-классник, победитель множества олимпиад по физике Глеб Жиганов. Встречать ракету будут космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска — сейчас они работают на Международной космической станции и вернутся на землю только через месяц.

Екатеринбург масштабно отметил юбилей города 19 августа. В этот день проходило множество развлечений, концерты Валерии, Александра Новикова, хора Турецкого, групп «Винтаж» и «Дискотека Авария». О том, как горожане отметили 300-летие Екатеринбурга — в материале URA.RU.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ракету-носитель «Союз 2.1а» отправили в открытый космос, а на ее корпусе разместили логотип 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов. «Ранним утром с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель „Союз 2.1а“, которая вывела на орбиту корабль „Прогресс МС-24“. На ракете была размещена символика 300-летия Екатеринбурга. Тем самым ознаменован огромный вклад жителей города в покорение космоса», — заявил Орлов в своем telegram-канале. На космодром провожать корабль приехали заместитель главы города Екатерина Сибирцева, один из лучших школьных учителей Екатеринбурга Любовь Петровна Толмачева и 11-классник, победитель множества олимпиад по физике Глеб Жиганов. Встречать ракету будут космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска — сейчас они работают на Международной космической станции и вернутся на землю только через месяц. Екатеринбург масштабно отметил юбилей города 19 августа. В этот день проходило множество развлечений, концерты Валерии, Александра Новикова, хора Турецкого, групп «Винтаж» и «Дискотека Авария». О том, как горожане отметили 300-летие Екатеринбурга — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...