В Кургане будут судить бывшего заммэра города

23 августа 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Экс-заммэра Кургана Жижина будут судить за превышение полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра города Кургана Андрея Жижина поступило в городской суд. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Жижин Андрей Валентинович. Ст. 293 ч.1; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ (халатность, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — информирует судебная картотека. Дело на бывшего городского чиновника зарегистрировано 23 августа. Судьей по делу назначен Владимир Максимов. Источники URA.RU предположили, что уголовное дело связано с расселением жильцов аварийного дома в Кургане. Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру и СУ СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Жижин работал в администрации Кургана более 10 лет. В 2016 году он был назначен первым замглавы Кургана. Из мэрии Жижин уволился по собственному желанию спустя пять лет. В 2022 году его назначили директором регионального оператора по вывозу ТБО.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра города Кургана Андрея Жижина поступило в городской суд. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Жижин Андрей Валентинович. Ст. 293 ч.1; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ (халатность, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — информирует судебная картотека. Дело на бывшего городского чиновника зарегистрировано 23 августа. Судьей по делу назначен Владимир Максимов. Источники URA.RU предположили, что уголовное дело связано с расселением жильцов аварийного дома в Кургане. Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру и СУ СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Жижин работал в администрации Кургана более 10 лет. В 2016 году он был назначен первым замглавы Кургана. Из мэрии Жижин уволился по собственному желанию спустя пять лет. В 2022 году его назначили директором регионального оператора по вывозу ТБО.