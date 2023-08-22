22 августа 2023

В Кургане будут судить бывшего заммэра города

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с директором департамента строительства и ЖКХ. Курган, жижин андрей, портрет
Экс-заммэра Кургана Жижина будут судить за превышение полномочий Фото:

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра города Кургана Андрея Жижина поступило в городской суд. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Жижин Андрей Валентинович. Ст. 293 ч.1; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ (халатность, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — информирует судебная картотека. Дело на бывшего городского чиновника зарегистрировано 23 августа. Судьей по делу назначен Владимир Максимов.

Источники URA.RU предположили, что уголовное дело связано с расселением жильцов аварийного дома в Кургане. Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру и СУ СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен.

Жижин работал в администрации Кургана более 10 лет. В 2016 году он был назначен первым замглавы Кургана. Из мэрии Жижин уволился по собственному желанию спустя пять лет. В 2022 году его назначили директором регионального оператора по вывозу ТБО.

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Уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра города Кургана Андрея Жижина поступило в городской суд. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Жижин Андрей Валентинович. Ст. 293 ч.1; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ (халатность, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — информирует судебная картотека. Дело на бывшего городского чиновника зарегистрировано 23 августа. Судьей по делу назначен Владимир Максимов. Источники URA.RU предположили, что уголовное дело связано с расселением жильцов аварийного дома в Кургане. Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру и СУ СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Жижин работал в администрации Кургана более 10 лет. В 2016 году он был назначен первым замглавы Кургана. Из мэрии Жижин уволился по собственному желанию спустя пять лет. В 2022 году его назначили директором регионального оператора по вывозу ТБО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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