22 августа 2023

В Тюмени не хватает поваров, которые должны готовить обеды для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, гречка, каша, котлета, столовая, подлива
В столовые, где кормят школьников, требуются повара, официанты и мойщики посуды Фото:

Комбинату школьного питания «Центральный» к началу учебного года не хватает сотрудников. Данные о вакансиях опубликованы на сайте компании и на сервисе «Работа России». На предприятие требуются повара, мойщики посуды и официанты.

«Вакансия: повар. Должностные обязанности: приготовление блюд согласно технологических карт. Заработная плата до 32 тысяч рублей», — указано в тексте объявления. На должность повара требуется семь человек.

Сразу 12 человек требуется для мытья посуды в школах. Соискателям обещают платить заработную плату до 27 тысяч рублей. Трудиться придется полный рабочий день.

Для обслуживания школьников также открыты вакансии официантов. За накрытие и уборку столов в образовательном учреждении соискателю обещают платить также до 27 тысяч рублей. На работу требуется 10 человек.

Агентство направило запрос на адрес комбината школьного питания «Центральный». Ответ на него ожидается.

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Комбинату школьного питания «Центральный» к началу учебного года не хватает сотрудников. Данные о вакансиях опубликованы на сайте компании и на сервисе «Работа России». На предприятие требуются повара, мойщики посуды и официанты. «Вакансия: повар. Должностные обязанности: приготовление блюд согласно технологических карт. Заработная плата до 32 тысяч рублей», — указано в тексте объявления. На должность повара требуется семь человек. Сразу 12 человек требуется для мытья посуды в школах. Соискателям обещают платить заработную плату до 27 тысяч рублей. Трудиться придется полный рабочий день. Для обслуживания школьников также открыты вакансии официантов. За накрытие и уборку столов в образовательном учреждении соискателю обещают платить также до 27 тысяч рублей. На работу требуется 10 человек. Агентство направило запрос на адрес комбината школьного питания «Центральный». Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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