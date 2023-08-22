В Тюмени не хватает поваров, которые должны готовить обеды для школьников

23 августа 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

В столовые, где кормят школьников, требуются повара, официанты и мойщики посуды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комбинату школьного питания «Центральный» к началу учебного года не хватает сотрудников. Данные о вакансиях опубликованы на сайте компании и на сервисе «Работа России». На предприятие требуются повара, мойщики посуды и официанты. «Вакансия: повар. Должностные обязанности: приготовление блюд согласно технологических карт. Заработная плата до 32 тысяч рублей», — указано в тексте объявления. На должность повара требуется семь человек. Сразу 12 человек требуется для мытья посуды в школах. Соискателям обещают платить заработную плату до 27 тысяч рублей. Трудиться придется полный рабочий день. Для обслуживания школьников также открыты вакансии официантов. За накрытие и уборку столов в образовательном учреждении соискателю обещают платить также до 27 тысяч рублей. На работу требуется 10 человек. Агентство направило запрос на адрес комбината школьного питания «Центральный». Ответ на него ожидается.

Комбинату школьного питания «Центральный» к началу учебного года не хватает сотрудников. Данные о вакансиях опубликованы на сайте компании и на сервисе «Работа России». На предприятие требуются повара, мойщики посуды и официанты. «Вакансия: повар. Должностные обязанности: приготовление блюд согласно технологических карт. Заработная плата до 32 тысяч рублей», — указано в тексте объявления. На должность повара требуется семь человек. Сразу 12 человек требуется для мытья посуды в школах. Соискателям обещают платить заработную плату до 27 тысяч рублей. Трудиться придется полный рабочий день. Для обслуживания школьников также открыты вакансии официантов. За накрытие и уборку столов в образовательном учреждении соискателю обещают платить также до 27 тысяч рублей. На работу требуется 10 человек. Агентство направило запрос на адрес комбината школьного питания «Центральный». Ответ на него ожидается.