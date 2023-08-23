Путин обозначил единственную цель на Украине

Путин: у России цель закончить войну на Украине, которую развязал Запад
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Запад устроил войну против людей, живущих в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перед Россией стоит цель в рамках спецоперации на Украине закончить ту войну, которую развязал Запад против мирного населения Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши действия на Украине продиктованы только одним: положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами против людей, живущих в Донбассе», — сообщил Путин на заседании лидеров стран БРИКС. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».

Ранее российский президент сообщил, что против РФ ведется гибридная война, страны Запада вводят беспрецедентные санкции. Он отметил, что не сомневается в победе России в спецоперации.

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Перед Россией стоит цель в рамках спецоперации на Украине закончить ту войну, которую развязал Запад против мирного населения Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Наши действия на Украине продиктованы только одним: положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами против людей, живущих в Донбассе», — сообщил Путин на заседании лидеров стран БРИКС. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». Ранее российский президент сообщил, что против РФ ведется гибридная война, страны Запада вводят беспрецедентные санкции. Он отметил, что не сомневается в победе России в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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