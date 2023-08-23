Путин обозначил единственную цель на Украине

Владимир Путин заявил, что Запад устроил войну против людей, живущих в Донбассе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Перед Россией стоит цель в рамках спецоперации на Украине закончить ту войну, которую развязал Запад против мирного населения Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Наши действия на Украине продиктованы только одним: положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами против людей, живущих в Донбассе», — сообщил Путин на заседании лидеров стран БРИКС. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».
Ранее российский президент сообщил, что против РФ ведется гибридная война, страны Запада вводят беспрецедентные санкции. Он отметил, что не сомневается в победе России в спецоперации.
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