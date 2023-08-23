Экс-зампред правления ВТБ Пучков будет курировать строительство судов

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Вторая всероссийская премия «Молодой промышленник года». Екатеринбург, мантуров денис
Пучков был избран гендиректором АО «ОСК», рассказал Денис Мантуров Фото:

Андрея Пучкова назначили генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО „ОСК“ Андрея Пучкова», — рассказал Мантуров, передает РИА Новости. Он также отметил, что был утвержден состав совета директоров. Ранее Пучков занимал должность первого зампреда ВТБ.

Ранее сообщалось, что Пучков ушел из банка. В пресс-службе ВТБ рассказали, что он перешел на другую работу. В банке Пучков проработал более 20 лет.

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Андрея Пучкова назначили генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО „ОСК“ Андрея Пучкова», — рассказал Мантуров, передает РИА Новости. Он также отметил, что был утвержден состав совета директоров. Ранее Пучков занимал должность первого зампреда ВТБ. Ранее сообщалось, что Пучков ушел из банка. В пресс-службе ВТБ рассказали, что он перешел на другую работу. В банке Пучков проработал более 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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