Экс-зампред правления ВТБ Пучков будет курировать строительство судов

Пучков был избран гендиректором АО «ОСК», рассказал Денис Мантуров
Андрея Пучкова назначили генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО „ОСК“ Андрея Пучкова», — рассказал Мантуров, передает РИА Новости. Он также отметил, что был утвержден состав совета директоров. Ранее Пучков занимал должность первого зампреда ВТБ.
Ранее сообщалось, что Пучков ушел из банка. В пресс-службе ВТБ рассказали, что он перешел на другую работу. В банке Пучков проработал более 20 лет.
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