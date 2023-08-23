Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков ушел из банка

23 августа 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Андрей Пучков сменит свою должность, уйдя из банка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Первый заместитель президента банка ВТБ Андрей Пучков больше не занимает свою должность. Об этом сообщает пресс-служба банка. «Андрей Пучков <…> покинул банк в связи с переходом на другую работу», — сообщила пресс-служба банка. Сообщение передает РБК. Пучков проработал в ВТБ более 20 лет. Ранее отмечалось, что Пучков может возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Тогда предполагалось, что первый заместитель уйдет из банка ВТБ в течение августа. При этом сама ОСК уходит под управление ВТБ на пять лет.

Первый заместитель президента банка ВТБ Андрей Пучков больше не занимает свою должность. Об этом сообщает пресс-служба банка. «Андрей Пучков <…> покинул банк в связи с переходом на другую работу», — сообщила пресс-служба банка. Сообщение передает РБК. Пучков проработал в ВТБ более 20 лет. Ранее отмечалось, что Пучков может возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Тогда предполагалось, что первый заместитель уйдет из банка ВТБ в течение августа. При этом сама ОСК уходит под управление ВТБ на пять лет.