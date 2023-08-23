Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков ушел из банка

Андрей Пучков сменит свою должность, уйдя из банка
Первый заместитель президента банка ВТБ Андрей Пучков больше не занимает свою должность. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Андрей Пучков <…> покинул банк в связи с переходом на другую работу», — сообщила пресс-служба банка. Сообщение передает РБК. Пучков проработал в ВТБ более 20 лет.
Ранее отмечалось, что Пучков может возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Тогда предполагалось, что первый заместитель уйдет из банка ВТБ в течение августа. При этом сама ОСК уходит под управление ВТБ на пять лет.
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