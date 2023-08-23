Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков ушел из банка

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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
Андрей Пучков сменит свою должность, уйдя из банка Фото:

Первый заместитель президента банка ВТБ Андрей Пучков больше не занимает свою должность. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Андрей Пучков <…> покинул банк в связи с переходом на другую работу», — сообщила пресс-служба банка. Сообщение передает РБК. Пучков проработал в ВТБ более 20 лет.

Ранее отмечалось, что Пучков может возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Тогда предполагалось, что первый заместитель уйдет из банка ВТБ в течение августа. При этом сама ОСК уходит под управление ВТБ на пять лет.

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Первый заместитель президента банка ВТБ Андрей Пучков больше не занимает свою должность. Об этом сообщает пресс-служба банка. «Андрей Пучков <…> покинул банк в связи с переходом на другую работу», — сообщила пресс-служба банка. Сообщение передает РБК. Пучков проработал в ВТБ более 20 лет. Ранее отмечалось, что Пучков может возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Тогда предполагалось, что первый заместитель уйдет из банка ВТБ в течение августа. При этом сама ОСК уходит под управление ВТБ на пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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