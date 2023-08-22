22 августа 2023

Заксобрание отказалось вернуть прямые выборы мэра Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания. Челябинск , депутаты зсо, голосование
Депутаты отклонили инициативу коллег-справедливороссов Фото:
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Законодательную инициативу эсеров о возвращении прямых выборов мэра Челябинска и введении их в Коркинском муниципальном округе отклонил комитет по госстроительству регионального парламента. Об этом сообщил URA.RU 23 августа депутат ЗСО Дмитрий Сумин.

«Члены комитета сочли наши законопроекты несвоевременными. Единственный голос в поддержку подан со стороны члена фракции „Справедливой России“ Ольги Мухометьяровой. Мы все же рассчитываем вынести вопрос на пленарное заседание ЗСО, которое состоится завтра. Возможно, не все наши коллеги-депутаты разделяют точку зрения членов комитета», — рассказал URA.RU Сумин.

Существующая модель выборов глав городов и районов в Челябинской области предполагает, что за них голосуют муниципальные депутаты. Предварительно кандидаты проходят фильтр конкурсной комиссии, оценивающей его профессиональные качества, образование и другие возможности. Половину комиссии составляют местные депутаты, вторую половину формируют областные власти.

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Законодательную инициативу эсеров о возвращении прямых выборов мэра Челябинска и введении их в Коркинском муниципальном округе отклонил комитет по госстроительству регионального парламента. Об этом сообщил URA.RU 23 августа депутат ЗСО Дмитрий Сумин. «Члены комитета сочли наши законопроекты несвоевременными. Единственный голос в поддержку подан со стороны члена фракции „Справедливой России“ Ольги Мухометьяровой. Мы все же рассчитываем вынести вопрос на пленарное заседание ЗСО, которое состоится завтра. Возможно, не все наши коллеги-депутаты разделяют точку зрения членов комитета», — рассказал URA.RU Сумин. Существующая модель выборов глав городов и районов в Челябинской области предполагает, что за них голосуют муниципальные депутаты. Предварительно кандидаты проходят фильтр конкурсной комиссии, оценивающей его профессиональные качества, образование и другие возможности. Половину комиссии составляют местные депутаты, вторую половину формируют областные власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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