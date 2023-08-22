Заксобрание отказалось вернуть прямые выборы мэра Челябинска

Законодательную инициативу эсеров о возвращении прямых выборов мэра Челябинска и введении их в Коркинском муниципальном округе отклонил комитет по госстроительству регионального парламента. Об этом сообщил URA.RU 23 августа депутат ЗСО Дмитрий Сумин.
«Члены комитета сочли наши законопроекты несвоевременными. Единственный голос в поддержку подан со стороны члена фракции „Справедливой России“ Ольги Мухометьяровой. Мы все же рассчитываем вынести вопрос на пленарное заседание ЗСО, которое состоится завтра. Возможно, не все наши коллеги-депутаты разделяют точку зрения членов комитета», — рассказал URA.RU Сумин.
Существующая модель выборов глав городов и районов в Челябинской области предполагает, что за них голосуют муниципальные депутаты. Предварительно кандидаты проходят фильтр конкурсной комиссии, оценивающей его профессиональные качества, образование и другие возможности. Половину комиссии составляют местные депутаты, вторую половину формируют областные власти.
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