«Справедливая Россия» потребовала вернуть прямые выборы мэра Челябинска

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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Челябинцам предлагают вернуть право избирать глав городов и районов Фото:
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Фракция «Справедливой России» в заксобрании Челябинской области подготовила законопроект о возвращении прямых выборов главы столицы региона и введении их в Коркинском муниципальном округе. Об этом сообщил URA.RU 22 августа депутат ЗСО Дмитрий Сумин.

«Завтра наши инициативы будут рассмотрены на заседании комитета по законодательству. Представлять их буду я и мой коллега по фракции, Дмитрий Ларин. Если комитет даст добро, законопроекты могут быть вынесены на голосование уже на ближайшую сессию заксобрания — 24 августа», — рассказал корреспонденту URA.RU Сумин.

По его словам, первые два законопроекта касаются Челябинска и недавно созданного Коркинского муниципального округа, поскольку деятельность их властей регламентируется отдельными законодательными актами. Однако эсеры уже подготовили и третий документ, который подразумевает прямые выборы глав в оставшихся муниципалитетах области.

Сейчас глав челябинских муниципалитетов избирают депутаты местных собраний из кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии. Она формируется наполовину представителями губернатора, наполовину самими депутатами. В Челябинске последние прямые выборы мэра состоялись в 2005 году. С тех пор эсеры, включая лидера реготделения партии, депутата Госдумы Валерия Гартунга, неоднократно поднимали вопрос о возвращении к прежнему порядку.

«Между тем, социсследования, в том числе проводимые нашей партией, говорят о том, что до 70% избирателей хотели бы сами голосовать на выборах мэра. При этом победитель конкурентных выборов будет эффективным руководителем. Поскольку, принимая решения, будет руководствоваться обещаниями, данными избирателям, а не оглядываясь (условно) на обязательства перед депутатами», — пояснил также Сумин.

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Фракция «Справедливой России» в заксобрании Челябинской области подготовила законопроект о возвращении прямых выборов главы столицы региона и введении их в Коркинском муниципальном округе. Об этом сообщил URA.RU 22 августа депутат ЗСО Дмитрий Сумин. «Завтра наши инициативы будут рассмотрены на заседании комитета по законодательству. Представлять их буду я и мой коллега по фракции, Дмитрий Ларин. Если комитет даст добро, законопроекты могут быть вынесены на голосование уже на ближайшую сессию заксобрания — 24 августа», — рассказал корреспонденту URA.RU Сумин. По его словам, первые два законопроекта касаются Челябинска и недавно созданного Коркинского муниципального округа, поскольку деятельность их властей регламентируется отдельными законодательными актами. Однако эсеры уже подготовили и третий документ, который подразумевает прямые выборы глав в оставшихся муниципалитетах области. Сейчас глав челябинских муниципалитетов избирают депутаты местных собраний из кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии. Она формируется наполовину представителями губернатора, наполовину самими депутатами. В Челябинске последние прямые выборы мэра состоялись в 2005 году. С тех пор эсеры, включая лидера реготделения партии, депутата Госдумы Валерия Гартунга, неоднократно поднимали вопрос о возвращении к прежнему порядку. «Между тем, социсследования, в том числе проводимые нашей партией, говорят о том, что до 70% избирателей хотели бы сами голосовать на выборах мэра. При этом победитель конкурентных выборов будет эффективным руководителем. Поскольку, принимая решения, будет руководствоваться обещаниями, данными избирателям, а не оглядываясь (условно) на обязательства перед депутатами», — пояснил также Сумин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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