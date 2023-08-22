Шутка с постановочным ограблением в ХМАО обернулась уголовным делом

23 августа 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Подростки не собирались публиковать видео в сети интернет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Скандальное видео с постановкой вооруженного ограбления обернулось для школьников из Сургута уголовным разбирательством. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Подростки ради шутки сняли постановочное вооруженное ограбление. Видео несколько дней приятели пересылали друг другу, но позже оно появилось в сети интернет. И вызвало общественный резонанс. По факту случившегося СКР инициировал уголовное разбирательство по статье разбой. Участники установлены и задержаны. Все фигуранты из Сургута», — сообщил собеседник. В полиции подтвердили информацию о том, что установили и задержали участников скандального видео. Все собранные материалы переданы в следственный комитет для дальнейшего разбирательства. В СКР по ХМАО сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту опубликованного видео с ограблением подростка. Изначально в сети интернет распространялась информация о причастности к разбою приезжих из ближнего зарубежья.

Скандальное видео с постановкой вооруженного ограбления обернулось для школьников из Сургута уголовным разбирательством. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Подростки ради шутки сняли постановочное вооруженное ограбление. Видео несколько дней приятели пересылали друг другу, но позже оно появилось в сети интернет. И вызвало общественный резонанс. По факту случившегося СКР инициировал уголовное разбирательство по статье разбой. Участники установлены и задержаны. Все фигуранты из Сургута», — сообщил собеседник. В полиции подтвердили информацию о том, что установили и задержали участников скандального видео. Все собранные материалы переданы в следственный комитет для дальнейшего разбирательства. В СКР по ХМАО сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту опубликованного видео с ограблением подростка. Изначально в сети интернет распространялась информация о причастности к разбою приезжих из ближнего зарубежья.