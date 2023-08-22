22 августа 2023

Шутка с постановочным ограблением в ХМАО обернулась уголовным делом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "правосудие". Москва , ноутбук, интернет, клавиатура, наручники, преступление, мошенничество, запрет интернета, мошенничество в интернете
Подростки не собирались публиковать видео в сети интернет Фото:

Скандальное видео с постановкой вооруженного ограбления обернулось для школьников из Сургута уголовным разбирательством. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Подростки ради шутки сняли постановочное вооруженное ограбление. Видео несколько дней приятели пересылали друг другу, но позже оно появилось в сети интернет. И вызвало общественный резонанс. По факту случившегося СКР инициировал уголовное разбирательство по статье разбой. Участники установлены и задержаны. Все фигуранты из Сургута», — сообщил собеседник.

В полиции подтвердили информацию о том, что установили и задержали участников скандального видео. Все собранные материалы переданы в следственный комитет для дальнейшего разбирательства. В СКР по ХМАО сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту опубликованного видео с ограблением подростка. Изначально в сети интернет распространялась информация о причастности к разбою приезжих из ближнего зарубежья.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скандальное видео с постановкой вооруженного ограбления обернулось для школьников из Сургута уголовным разбирательством. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Подростки ради шутки сняли постановочное вооруженное ограбление. Видео несколько дней приятели пересылали друг другу, но позже оно появилось в сети интернет. И вызвало общественный резонанс. По факту случившегося СКР инициировал уголовное разбирательство по статье разбой. Участники установлены и задержаны. Все фигуранты из Сургута», — сообщил собеседник. В полиции подтвердили информацию о том, что установили и задержали участников скандального видео. Все собранные материалы переданы в следственный комитет для дальнейшего разбирательства. В СКР по ХМАО сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту опубликованного видео с ограблением подростка. Изначально в сети интернет распространялась информация о причастности к разбою приезжих из ближнего зарубежья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...