В ЯНАО ищут вахтовиков для работы мастерами маникюра

Одна из строительных компаний в ЯНАО набирает мастеров маникюра для работы вахтовым методом. Специалистам обещают платить от 80 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито».
«Вахтовый метод работы в Ямало-Ненецком АО (Бованенковское НГКМ, Харасавей) 45/45. Требуется мастер маникюра, зарплата от 80 000 рублей», — уточняется в объявлении.
От специалиста требуется профессиональное выполнение полного спектра маникюрных услуг: обработка ногтей, укрепление, наращивание, гель-лак. Также уборка рабочего места и ведение отчетности по работе. В свою очередь работодатель обещает «белую» зарплату, жилье, трехразовое питание, проезд до объекта и компенсацию за медкомиссию.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих. За такую работу предлагалась зарплата до 200 тысяч рублей.
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