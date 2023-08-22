В ЯНАО ищут вахтовиков для работы мастерами маникюра

23 августа 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Мастерам маникюра обещают платить на вахте от 80 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Одна из строительных компаний в ЯНАО набирает мастеров маникюра для работы вахтовым методом. Специалистам обещают платить от 80 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Вахтовый метод работы в Ямало-Ненецком АО (Бованенковское НГКМ, Харасавей) 45/45. Требуется мастер маникюра, зарплата от 80 000 рублей», — уточняется в объявлении. От специалиста требуется профессиональное выполнение полного спектра маникюрных услуг: обработка ногтей, укрепление, наращивание, гель-лак. Также уборка рабочего места и ведение отчетности по работе. В свою очередь работодатель обещает «белую» зарплату, жилье, трехразовое питание, проезд до объекта и компенсацию за медкомиссию. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих. За такую работу предлагалась зарплата до 200 тысяч рублей.

Одна из строительных компаний в ЯНАО набирает мастеров маникюра для работы вахтовым методом. Специалистам обещают платить от 80 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Вахтовый метод работы в Ямало-Ненецком АО (Бованенковское НГКМ, Харасавей) 45/45. Требуется мастер маникюра, зарплата от 80 000 рублей», — уточняется в объявлении. От специалиста требуется профессиональное выполнение полного спектра маникюрных услуг: обработка ногтей, укрепление, наращивание, гель-лак. Также уборка рабочего места и ведение отчетности по работе. В свою очередь работодатель обещает «белую» зарплату, жилье, трехразовое питание, проезд до объекта и компенсацию за медкомиссию. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих. За такую работу предлагалась зарплата до 200 тысяч рублей.