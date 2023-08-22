22 августа 2023

В ЯНАО ищут вахтовиков для работы мастерами маникюра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маникюр в салоне красоты во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, маникюр, салон красоты
Мастерам маникюра обещают платить на вахте от 80 тысяч рублей Фото:

Одна из строительных компаний в ЯНАО набирает мастеров маникюра для работы вахтовым методом. Специалистам обещают платить от 80 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито».

«Вахтовый метод работы в Ямало-Ненецком АО (Бованенковское НГКМ, Харасавей) 45/45. Требуется мастер маникюра, зарплата от 80 000 рублей», — уточняется в объявлении.

От специалиста требуется профессиональное выполнение полного спектра маникюрных услуг: обработка ногтей, укрепление, наращивание, гель-лак. Также уборка рабочего места и ведение отчетности по работе. В свою очередь работодатель обещает «белую» зарплату, жилье, трехразовое питание, проезд до объекта и компенсацию за медкомиссию.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих. За такую работу предлагалась зарплата до 200 тысяч рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из строительных компаний в ЯНАО набирает мастеров маникюра для работы вахтовым методом. Специалистам обещают платить от 80 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Вахтовый метод работы в Ямало-Ненецком АО (Бованенковское НГКМ, Харасавей) 45/45. Требуется мастер маникюра, зарплата от 80 000 рублей», — уточняется в объявлении. От специалиста требуется профессиональное выполнение полного спектра маникюрных услуг: обработка ногтей, укрепление, наращивание, гель-лак. Также уборка рабочего места и ведение отчетности по работе. В свою очередь работодатель обещает «белую» зарплату, жилье, трехразовое питание, проезд до объекта и компенсацию за медкомиссию. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих. За такую работу предлагалась зарплата до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...