В ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей

09 августа 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей. В обязанности входит не пить алкоголь, говорится в объявлении на «Авито». «Требуются разнорабочие на Крайний Север. Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей. График работы — вахтовый», — говорится в описании. Работодатель подчеркнул, что в требования входит целеустремленность, а в обязанности — не употреблять алкоголь.Также рабочим предлагают повысить квалификацию до помощника бурильщика на нефть и газ. Ранее в ЯНАО искали на работу повара-вахтовика. Специалисту готовы платить 190 тысяч рублей и премии по итогам работы.

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей. В обязанности входит не пить алкоголь, говорится в объявлении на «Авито». «Требуются разнорабочие на Крайний Север. Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей. График работы — вахтовый», — говорится в описании. Работодатель подчеркнул, что в требования входит целеустремленность, а в обязанности — не употреблять алкоголь.Также рабочим предлагают повысить квалификацию до помощника бурильщика на нефть и газ. Ранее в ЯНАО искали на работу повара-вахтовика. Специалисту готовы платить 190 тысяч рублей и премии по итогам работы.