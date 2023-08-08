08 августа 2023

В ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей

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В ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей. В обязанности входит не пить алкоголь, говорится в объявлении на «Авито».

«Требуются разнорабочие на Крайний Север. Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей. График работы — вахтовый», — говорится в описании.

Работодатель подчеркнул, что в требования входит целеустремленность, а в обязанности — не употреблять алкоголь.Также рабочим предлагают повысить квалификацию до помощника бурильщика на нефть и газ.

Ранее в ЯНАО искали на работу повара-вахтовика. Специалисту готовы платить 190 тысяч рублей и премии по итогам работы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей. В обязанности входит не пить алкоголь, говорится в объявлении на «Авито». «Требуются разнорабочие на Крайний Север. Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей. График работы — вахтовый», — говорится в описании. Работодатель подчеркнул, что в требования входит целеустремленность, а в обязанности — не употреблять алкоголь.Также рабочим предлагают повысить квалификацию до помощника бурильщика на нефть и газ. Ранее в ЯНАО искали на работу повара-вахтовика. Специалисту готовы платить 190 тысяч рублей и премии по итогам работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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