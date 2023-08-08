В ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей

В ЯНАО ищут не пьющих разнорабочих
В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей. В обязанности входит не пить алкоголь, говорится в объявлении на «Авито».
«Требуются разнорабочие на Крайний Север. Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей. График работы — вахтовый», — говорится в описании.
Работодатель подчеркнул, что в требования входит целеустремленность, а в обязанности — не употреблять алкоголь.Также рабочим предлагают повысить квалификацию до помощника бурильщика на нефть и газ.
Ранее в ЯНАО искали на работу повара-вахтовика. Специалисту готовы платить 190 тысяч рублей и премии по итогам работы.
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