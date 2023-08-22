22 августа 2023

В ХМАО сокращается поток мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, мигранты, рельсы, шпалы, ремонт дороги, свердловский проспект, гастарбайтеры, рабочие
Снижение по сравнению с 2022 годом — 16% Фото:

В миграционной службе ХМАО зафиксировали снижение потока мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«В округе наблюдается снижение количества постановок на миграционный учет. В 2023 году в округ приехало на 16% меньше мигрантов, чем в прошлом», — сообщили в ведомстве.

В полиции считаю, что в прошлом году увеличение миграционного потока было связано с открытием границ после пандемии Covid. «Тогда мы регистрировали наплыв мигрантов. И вот по сравнению с прошлогодним потоком у нас снижение. Мы выходим на доковидные показатели», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за 2022 год число мигрантов выросло в 10 раз. Это было связано со снятием ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В миграционной службе ХМАО зафиксировали снижение потока мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «В округе наблюдается снижение количества постановок на миграционный учет. В 2023 году в округ приехало на 16% меньше мигрантов, чем в прошлом», — сообщили в ведомстве. В полиции считаю, что в прошлом году увеличение миграционного потока было связано с открытием границ после пандемии Covid. «Тогда мы регистрировали наплыв мигрантов. И вот по сравнению с прошлогодним потоком у нас снижение. Мы выходим на доковидные показатели», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за 2022 год число мигрантов выросло в 10 раз. Это было связано со снятием ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...