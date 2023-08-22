В ХМАО сокращается поток мигрантов

23 августа 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Снижение по сравнению с 2022 годом — 16% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В миграционной службе ХМАО зафиксировали снижение потока мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «В округе наблюдается снижение количества постановок на миграционный учет. В 2023 году в округ приехало на 16% меньше мигрантов, чем в прошлом», — сообщили в ведомстве. В полиции считаю, что в прошлом году увеличение миграционного потока было связано с открытием границ после пандемии Covid. «Тогда мы регистрировали наплыв мигрантов. И вот по сравнению с прошлогодним потоком у нас снижение. Мы выходим на доковидные показатели», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за 2022 год число мигрантов выросло в 10 раз. Это было связано со снятием ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции.

В миграционной службе ХМАО зафиксировали снижение потока мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «В округе наблюдается снижение количества постановок на миграционный учет. В 2023 году в округ приехало на 16% меньше мигрантов, чем в прошлом», — сообщили в ведомстве. В полиции считаю, что в прошлом году увеличение миграционного потока было связано с открытием границ после пандемии Covid. «Тогда мы регистрировали наплыв мигрантов. И вот по сравнению с прошлогодним потоком у нас снижение. Мы выходим на доковидные показатели», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за 2022 год число мигрантов выросло в 10 раз. Это было связано со снятием ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции.