22 августа 2023

В курганские суды ищут помощников судей за зарплату уборщиц. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, бумаги, бухгалтерия, документы к совещанию, руки, документы к заседанию
Мировым судьям требуются секретари и ведущие специалисты Фото:

В Курганской области на судебные участки мировых судей требуются секретари, ведущие специалисты, делопроизводители и документоведы, а также уборщики служебных помещений. При этом зарплата практически для всех вакансий указана минимальная — от 18 678,3 рублей.

«В управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области по состоянию на август 2023 года требуются: секретарь судебного заседания аппарата мировых судей (государственная гражданская служба Курганской области). Судебные участки Белозерского, Далматовского, Кетовского, Лебяжьевского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Целинного, Шадринского, Щучанского, Юргамышского судебных районов, судебного района города Кургана. Денежное содержание от 18 678 руб. 30 коп. Профиль вакансии — судебное делопроизводство (на неопределенный срок, по конкурсу)», — указано на сайте управления по обеспечению мировых судей. В списках вакансий указаны также ведущие специалисты аппарата мировых судей, делопроизводители, документоведы, а также уборщики служебных помещений.

Выше зарплата указана у вакансий: инженер по обслуживанию информационных систем (от 19 000 рублей), документовед 1 категории сектора организации судебного делопроизводства и судебной статистики (от 22 000 рублей), инженер по обслуживанию административного здания отдела по управлению ресурсами (20 500 рублей). Начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области Александр Лаврентьев в разговоре с корреспондентом URA.RU ранее подтверждал дефицит кадров. Он отметил, что зарплата без начислений и премий, действительно, небольшая. Однако при качественной работе сотрудники получают премии и надбавки. По словам Лаврентьева, зарплата также зависит от стажа, трудового вклада и опыта работы.

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В Курганской области на судебные участки мировых судей требуются секретари, ведущие специалисты, делопроизводители и документоведы, а также уборщики служебных помещений. При этом зарплата практически для всех вакансий указана минимальная — от 18 678,3 рублей. «В управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области по состоянию на август 2023 года требуются: секретарь судебного заседания аппарата мировых судей (государственная гражданская служба Курганской области). Судебные участки Белозерского, Далматовского, Кетовского, Лебяжьевского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Целинного, Шадринского, Щучанского, Юргамышского судебных районов, судебного района города Кургана. Денежное содержание от 18 678 руб. 30 коп. Профиль вакансии — судебное делопроизводство (на неопределенный срок, по конкурсу)», — указано на сайте управления по обеспечению мировых судей. В списках вакансий указаны также ведущие специалисты аппарата мировых судей, делопроизводители, документоведы, а также уборщики служебных помещений. Выше зарплата указана у вакансий: инженер по обслуживанию информационных систем (от 19 000 рублей), документовед 1 категории сектора организации судебного делопроизводства и судебной статистики (от 22 000 рублей), инженер по обслуживанию административного здания отдела по управлению ресурсами (20 500 рублей). Начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области Александр Лаврентьев в разговоре с корреспондентом URA.RU ранее подтверждал дефицит кадров. Он отметил, что зарплата без начислений и премий, действительно, небольшая. Однако при качественной работе сотрудники получают премии и надбавки. По словам Лаврентьева, зарплата также зависит от стажа, трудового вклада и опыта работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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