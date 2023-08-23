Челябинцы предпочитают автомобили серебристого, черного и белого цветов

Жители Челябинска при покупке чаще предпочитают серебристый, черный и белый цвета автомобиля. О результатах опроса URA.RU 24 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».
«Опрос экспертов показал, что челябинцы чаще всего выбирают автомобили серебристого цвета, их оказалось 25%. Второй по популярности цвет — черный у 23%. 17% автолюбителей предпочли белый цвет кузова. Челябинцы также выбирают синий (7%) и серый (6%)», — уточнили в пресс-службе.
83% респондентов отмечают, что для них при выборе автомобиля важен цвет, всего по России таких 72%. 33% владельцев понравившийся цвет авто придает уверенности в потоке. Еще 19% подобранный цвет дает ощущение безопасности на дороге.
При выборе цвета автомобиля 59% челябинцев руководствуются практичностью. Для 32% опрошенных автолюбителей важна привлекательность цвета.
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