23 августа 2023

Челябинцы предпочитают автомобили серебристого, черного и белого цветов

«Авито Авто»: для 83% челябинцев при выборе автомобиля важен цвет кузова
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы при выборе цвета авто чаще руководствуются практичностью Фото:

Жители Челябинска при покупке чаще предпочитают серебристый, черный и белый цвета автомобиля. О результатах опроса URA.RU 24 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

«Опрос экспертов показал, что челябинцы чаще всего выбирают автомобили серебристого цвета, их оказалось 25%. Второй по популярности цвет — черный у 23%. 17% автолюбителей предпочли белый цвет кузова. Челябинцы также выбирают синий (7%) и серый (6%)», — уточнили в пресс-службе.

83% респондентов отмечают, что для них при выборе автомобиля важен цвет, всего по России таких 72%. 33% владельцев понравившийся цвет авто придает уверенности в потоке. Еще 19% подобранный цвет дает ощущение безопасности на дороге.

При выборе цвета автомобиля 59% челябинцев руководствуются практичностью. Для 32% опрошенных автолюбителей важна привлекательность цвета.

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Жители Челябинска при покупке чаще предпочитают серебристый, черный и белый цвета автомобиля. О результатах опроса URA.RU 24 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «Опрос экспертов показал, что челябинцы чаще всего выбирают автомобили серебристого цвета, их оказалось 25%. Второй по популярности цвет — черный у 23%. 17% автолюбителей предпочли белый цвет кузова. Челябинцы также выбирают синий (7%) и серый (6%)», — уточнили в пресс-службе. 83% респондентов отмечают, что для них при выборе автомобиля важен цвет, всего по России таких 72%. 33% владельцев понравившийся цвет авто придает уверенности в потоке. Еще 19% подобранный цвет дает ощущение безопасности на дороге. При выборе цвета автомобиля 59% челябинцев руководствуются практичностью. Для 32% опрошенных автолюбителей важна привлекательность цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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