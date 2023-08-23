Челябинцы предпочитают автомобили серебристого, черного и белого цветов

«Авито Авто»: для 83% челябинцев при выборе автомобиля важен цвет кузова

24 августа 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Челябинцы при выборе цвета авто чаще руководствуются практичностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска при покупке чаще предпочитают серебристый, черный и белый цвета автомобиля. О результатах опроса URA.RU 24 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «Опрос экспертов показал, что челябинцы чаще всего выбирают автомобили серебристого цвета, их оказалось 25%. Второй по популярности цвет — черный у 23%. 17% автолюбителей предпочли белый цвет кузова. Челябинцы также выбирают синий (7%) и серый (6%)», — уточнили в пресс-службе. 83% респондентов отмечают, что для них при выборе автомобиля важен цвет, всего по России таких 72%. 33% владельцев понравившийся цвет авто придает уверенности в потоке. Еще 19% подобранный цвет дает ощущение безопасности на дороге. При выборе цвета автомобиля 59% челябинцев руководствуются практичностью. Для 32% опрошенных автолюбителей важна привлекательность цвета.

Жители Челябинска при покупке чаще предпочитают серебристый, черный и белый цвета автомобиля. О результатах опроса URA.RU 24 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «Опрос экспертов показал, что челябинцы чаще всего выбирают автомобили серебристого цвета, их оказалось 25%. Второй по популярности цвет — черный у 23%. 17% автолюбителей предпочли белый цвет кузова. Челябинцы также выбирают синий (7%) и серый (6%)», — уточнили в пресс-службе. 83% респондентов отмечают, что для них при выборе автомобиля важен цвет, всего по России таких 72%. 33% владельцев понравившийся цвет авто придает уверенности в потоке. Еще 19% подобранный цвет дает ощущение безопасности на дороге. При выборе цвета автомобиля 59% челябинцев руководствуются практичностью. Для 32% опрошенных автолюбителей важна привлекательность цвета.