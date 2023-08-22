Боец СВО из ЯНАО впервые встретился с дочерью

Салехардский боец СВО в первый раз увидел ребенка, который родился во время его отсутствия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ямальский боец СВО Александр Еремин впервые встретился со своей пятимесячной дочерью. Девочка родилась, пока мужчина выполнял задачи спецоперации, сообщает в telegram-канале администрация Салехарда.
«Боец СВО Александр Еремин сегодня впервые увидел свою пятимесячную дочь. Она родилась в его отсутствие. В аэропорту Салехарда в этот момент, кажется, плакали все. А еще долго аплодировали и персонально приветствовали», — говорится в сообщении.
Известно, что вместе с Ереминым в отпуск прибыл еще один ямальский боец СВО, Евгений Витязев. Они проведут месяц в кругу семей и примут участие в праздновании дня рождения Ямальской столицы.
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