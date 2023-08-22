Боец СВО из ЯНАО впервые встретился с дочерью

Ямальские бойцы СВО прибыли в Салехард в короткий отпуск

23 августа 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Салехардский боец СВО в первый раз увидел ребенка, который родился во время его отсутствия Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ямальский боец СВО Александр Еремин впервые встретился со своей пятимесячной дочерью. Девочка родилась, пока мужчина выполнял задачи спецоперации, сообщает в telegram-канале администрация Салехарда. «Боец СВО Александр Еремин сегодня впервые увидел свою пятимесячную дочь. Она родилась в его отсутствие. В аэропорту Салехарда в этот момент, кажется, плакали все. А еще долго аплодировали и персонально приветствовали», — говорится в сообщении. Известно, что вместе с Ереминым в отпуск прибыл еще один ямальский боец СВО, Евгений Витязев. Они проведут месяц в кругу семей и примут участие в праздновании дня рождения Ямальской столицы. фото — администрация г. Салехарда

Ямальский боец СВО Александр Еремин впервые встретился со своей пятимесячной дочерью. Девочка родилась, пока мужчина выполнял задачи спецоперации, сообщает в telegram-канале администрация Салехарда. «Боец СВО Александр Еремин сегодня впервые увидел свою пятимесячную дочь. Она родилась в его отсутствие. В аэропорту Салехарда в этот момент, кажется, плакали все. А еще долго аплодировали и персонально приветствовали», — говорится в сообщении. Известно, что вместе с Ереминым в отпуск прибыл еще один ямальский боец СВО, Евгений Витязев. Они проведут месяц в кругу семей и примут участие в праздновании дня рождения Ямальской столицы.