22 августа 2023

Боец СВО из ЯНАО впервые встретился с дочерью

Ямальские бойцы СВО прибыли в Салехард в короткий отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Салехардский боец СВО в первый раз увидел ребенка, который родился во время его отсутствия Фото:
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Ямальский боец СВО Александр Еремин впервые встретился со своей пятимесячной дочерью. Девочка родилась, пока мужчина выполнял задачи спецоперации, сообщает в telegram-канале администрация Салехарда.

«Боец СВО Александр Еремин сегодня впервые увидел свою пятимесячную дочь. Она родилась в его отсутствие. В аэропорту Салехарда в этот момент, кажется, плакали все. А еще долго аплодировали и персонально приветствовали», — говорится в сообщении.

Известно, что вместе с Ереминым в отпуск прибыл еще один ямальский боец СВО, Евгений Витязев. Они проведут месяц в кругу семей и примут участие в праздновании дня рождения Ямальской столицы.

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Ямальский боец СВО Александр Еремин впервые встретился со своей пятимесячной дочерью. Девочка родилась, пока мужчина выполнял задачи спецоперации, сообщает в telegram-канале администрация Салехарда. «Боец СВО Александр Еремин сегодня впервые увидел свою пятимесячную дочь. Она родилась в его отсутствие. В аэропорту Салехарда в этот момент, кажется, плакали все. А еще долго аплодировали и персонально приветствовали», — говорится в сообщении. Известно, что вместе с Ереминым в отпуск прибыл еще один ямальский боец СВО, Евгений Витязев. Они проведут месяц в кругу семей и примут участие в праздновании дня рождения Ямальской столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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