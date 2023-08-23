Балицкий анонсировал «много интересного» на фронте после разговора с Путиным

23 августа 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подтвердил свои слова, заявил Евгений Балицкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подтвердил свои слова о том, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине и осенью на фронте планируется «много интересного». Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после встречи с российским лидером. «Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: „Мы еще ничего не начинали“. И осенью будет очень много интересного», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24», затронув тему спецоперации. Он добавил, что разговор с Путиным внушил ему сильное доверие.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил свои слова о том, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине и осенью на фронте планируется «много интересного». Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после встречи с российским лидером. «Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: „Мы еще ничего не начинали“. И осенью будет очень много интересного», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24», затронув тему спецоперации. Он добавил, что разговор с Путиным внушил ему сильное доверие.