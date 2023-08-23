Балицкий анонсировал «много интересного» на фронте после разговора с Путиным

Владимир Путин подтвердил свои слова, заявил Евгений Балицкий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин подтвердил свои слова о том, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине и осенью на фронте планируется «много интересного». Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после встречи с российским лидером.
«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: „Мы еще ничего не начинали“. И осенью будет очень много интересного», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24», затронув тему спецоперации. Он добавил, что разговор с Путиным внушил ему сильное доверие.
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