Балицкий анонсировал «много интересного» на фронте после разговора с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, балицкий евгений
Владимир Путин подтвердил свои слова, заявил Евгений Балицкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подтвердил свои слова о том, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине и осенью на фронте планируется «много интересного». Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после встречи с российским лидером.

«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: „Мы еще ничего не начинали“. И осенью будет очень много интересного», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24», затронув тему спецоперации. Он добавил, что разговор с Путиным внушил ему сильное доверие.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин подтвердил свои слова о том, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине и осенью на фронте планируется «много интересного». Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после встречи с российским лидером. «Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: „Мы еще ничего не начинали“. И осенью будет очень много интересного», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24», затронув тему спецоперации. Он добавил, что разговор с Путиным внушил ему сильное доверие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...