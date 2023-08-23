Штаб Орлова отбил атаку на УГМК на выборах в Екатеринбурге

23 августа 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Юристов и политтехнологов Алексея Орлова решили завалить исками Фото: Московец Илья © URA.RU Предвыборный штаб мэрии Екатеринбурга отстоял в суде регистрацию сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова на выборах в гордуму по округу №3. Об этом URA.RU рассказал юрист Андрей Еланцев — автор иска. Он представляет интересы оппонента Сторожилова, самовыдвиженца Валерия Черкашина — друга миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), финансирующего целый пул кандидатов. Еланцев просил снять Сторожилова из-за якобы нарушения им избирательного законодательства. Он указал, что Сторожилов якобы неправомерно — то есть без разрешения правообладателя — использовал в своей агитации «Помогать людям» символику (товарный знак) УГМК, фотографии из ее музея военной техники в Верхней Пышме, ЖК «Макаровский» и ЖК «Нагорный», шрифт INTER TIGHT. А также якобы без разрешения «Единой России» переработал партийный логотип. Новость по теме Соперники мэра Екатеринбурга парализуют его штаб на выборах, первый удар — по УГМК Жалобу рассматривал Верх-Исетский райсуд. «Сторожилов признался в использовании шрифта без согласия правообладателя по принципу „скачал с интернета“. Правообладателя не установил (в штабе мэрии настаивают, что использовали не авторский шрифт — прим. ред.). Лицензию не проверил. При этом шрифт является платным. Стоит 35 $. УГМК и ее музей предоставили Старожилову право бесплатно использовать все объекты интеллектуальных прав, которые им принадлежат, — в том числе логотипы, фотографии и прочее. Это прямое нарушение статьи 59 федерального закона, устанавливающего прямой запрет на оказание кандидатам безвозмездно и бесплатно юрлицами товаров и услуг. Но нам отказали», — сообщил Еланцев. Также он отметил, что будет обжаловать это решение в облсуде. Как сообщало агентство, с иска против Сторожилова фактически стартовала кампания по парализации городского штаба, отвлечению его сотрудников от работы в округах. Тактику, по слухам, обсуждали на встрече Кочеткова со сторонниками 16 августа, куда звали Еланцева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предвыборный штаб мэрии Екатеринбурга отстоял в суде регистрацию сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова на выборах в гордуму по округу №3. Об этом URA.RU рассказал юрист Андрей Еланцев — автор иска. Он представляет интересы оппонента Сторожилова, самовыдвиженца Валерия Черкашина — друга миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), финансирующего целый пул кандидатов. Еланцев просил снять Сторожилова из-за якобы нарушения им избирательного законодательства. Он указал, что Сторожилов якобы неправомерно — то есть без разрешения правообладателя — использовал в своей агитации «Помогать людям» символику (товарный знак) УГМК, фотографии из ее музея военной техники в Верхней Пышме, ЖК «Макаровский» и ЖК «Нагорный», шрифт INTER TIGHT. А также якобы без разрешения «Единой России» переработал партийный логотип. Жалобу рассматривал Верх-Исетский райсуд. «Сторожилов признался в использовании шрифта без согласия правообладателя по принципу „скачал с интернета“. Правообладателя не установил (в штабе мэрии настаивают, что использовали не авторский шрифт — прим. ред.). Лицензию не проверил. При этом шрифт является платным. Стоит 35 $. УГМК и ее музей предоставили Старожилову право бесплатно использовать все объекты интеллектуальных прав, которые им принадлежат, — в том числе логотипы, фотографии и прочее. Это прямое нарушение статьи 59 федерального закона, устанавливающего прямой запрет на оказание кандидатам безвозмездно и бесплатно юрлицами товаров и услуг. Но нам отказали», — сообщил Еланцев. Также он отметил, что будет обжаловать это решение в облсуде. Как сообщало агентство, с иска против Сторожилова фактически стартовала кампания по парализации городского штаба, отвлечению его сотрудников от работы в округах. Тактику, по слухам, обсуждали на встрече Кочеткова со сторонниками 16 августа, куда звали Еланцева.