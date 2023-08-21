Соперники мэра Екатеринбурга парализуют его штаб на выборах, первый удар — по УГМК

Сотрудника УГМК пытаются снять с выборов в Екатеринбурге

21 августа 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Юристы мэрии уже готовятся защищать Дмитрия Сторожилова (справа). На фото с ним другой кандидат от УГМК — Алексей Смирнов (округ 5) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), оппонирующая мэру Екатеринбурга Алексею Орлову на выборах в думу, решила испортить жизнь его политтехнологам и юристам. В Верх-Исетский районный суд поступил иск о снятии с выборов сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (округ №3), рассказал URA.RU электоральный юрист Андрей Еланцев. Он представляет интересы друга Кочеткова, самовыдвиженца Валерия Черкашина. В иске Еланцев указал, что Сторожилов якобы неправомерно — то есть без разрешения правообладателя, использовал в своей агитации «Помогать людям» символику (товарный знак) УГМК, фотографии из ее музея военной техники в Верхней Пышме, ЖК «Макаровский» и ЖК «Нагорный», шрифт INTER TIGHT. А также якобы без разрешения «Единой России» переработал партийный логотип. «С учетом установленного запрета на самовольное использование объектов интеллектуальной деятельности, регистрация кандидата Сторожилова Д. А. должна быть отменена», — сказано в иске. Кроме того, Еланцев попросил признать эту агитацию незаконной, поскольку она якобы рекламирует музей, УГМК и ее продукты — жилые комплексы. «Кандидатом Сторожиловым Д. А. в своем агитационном материале использованы высказывания Светланы Яковенко и Фаины Посредниковой, чьи согласия в избирательную комиссию представлены не были», — добавил Еланцев. По данным агентства, фактически это начало кампании по парализации работы городского штаба, то есть аналогичные иски в ближайшее время будут поданы и в отношении других промэрских кандидатов. Детали этой кампании могли обсуждаться на встрече Кочеткова со сторонниками, куда специально пригласили Еланцева. Многие помнят, как на выборах в думу Асбеста в 2022 году он за неделю подал сразу 28 исков. Статья по теме На банкете под Екатеринбургом показали новых оппонентов мэра По тем же основаниям, что Сторожилова, с выборов в начале августа пытались снять поддерживаемого мэрией главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова (округ №17). Суд иск отклонил. Команда Кочеткова и Еланцев отношения к нему, говорят, не имели. Комментируя жалобу на Сторожилова, источник агентства в горадминистрации заявил, что «юристы готовятся». «Тактика оппонентов понятна — закидать всеми возможными исками, чтоб создать иллюзию своей нужности», — объяснил он. Ранее другой собеседник в муниципальной отмечал, что перед подготовкой билбордов и листовок у работодателей промэрских кандидатов все разрешения запросили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), оппонирующая мэру Екатеринбурга Алексею Орлову на выборах в думу, решила испортить жизнь его политтехнологам и юристам. В Верх-Исетский районный суд поступил иск о снятии с выборов сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (округ №3), рассказал URA.RU электоральный юрист Андрей Еланцев. Он представляет интересы друга Кочеткова, самовыдвиженца Валерия Черкашина. В иске Еланцев указал, что Сторожилов якобы неправомерно — то есть без разрешения правообладателя, использовал в своей агитации «Помогать людям» символику (товарный знак) УГМК, фотографии из ее музея военной техники в Верхней Пышме, ЖК «Макаровский» и ЖК «Нагорный», шрифт INTER TIGHT. А также якобы без разрешения «Единой России» переработал партийный логотип. «С учетом установленного запрета на самовольное использование объектов интеллектуальной деятельности, регистрация кандидата Сторожилова Д. А. должна быть отменена», — сказано в иске. Кроме того, Еланцев попросил признать эту агитацию незаконной, поскольку она якобы рекламирует музей, УГМК и ее продукты — жилые комплексы. «Кандидатом Сторожиловым Д. А. в своем агитационном материале использованы высказывания Светланы Яковенко и Фаины Посредниковой, чьи согласия в избирательную комиссию представлены не были», — добавил Еланцев. По данным агентства, фактически это начало кампании по парализации работы городского штаба, то есть аналогичные иски в ближайшее время будут поданы и в отношении других промэрских кандидатов. Детали этой кампании могли обсуждаться на встрече Кочеткова со сторонниками, куда специально пригласили Еланцева. Многие помнят, как на выборах в думу Асбеста в 2022 году он за неделю подал сразу 28 исков. По тем же основаниям, что Сторожилова, с выборов в начале августа пытались снять поддерживаемого мэрией главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова (округ №17). Суд иск отклонил. Команда Кочеткова и Еланцев отношения к нему, говорят, не имели. Комментируя жалобу на Сторожилова, источник агентства в горадминистрации заявил, что «юристы готовятся». «Тактика оппонентов понятна — закидать всеми возможными исками, чтоб создать иллюзию своей нужности», — объяснил он. Ранее другой собеседник в муниципальной отмечал, что перед подготовкой билбордов и листовок у работодателей промэрских кандидатов все разрешения запросили.