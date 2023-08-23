23 августа 2023

Экономист Хрусталева заявила о праве родителей на неполное рабочее время

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые родители могут получить дополнительный выходной, сказала Анастасия Хрусталева Фото:

Родители имеют право на неполный рабочий день, дополнительные перерывы для кормления ребенка, а также на выходные сверх нормы. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

«Помимо прямых финансовых выплат, законодательство предусматривает и льготы. Например: право на неполное рабочее время для родителя ребенка до 14 лет, обязательные перерывы в работе для кормления ребенка, преференции при направлении их в командировку, привлечении к работе в выходные дни, дополнительные выходные дни для родителя ребенка-инвалида, выходные дни для семей с детьми в районах Крайнего Севера и другие», — сказала Анастасия Хрусталева.

Также в числе нематериальных преференций семьи могут освобождать от уплаты налогов. «Есть также льготы по налогообложению, если ребенок в семье имеет инвалидность. Например, в Москве один из родителей ребенка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога на одно зарегистрированное транспортное средство», — добавила собеседница агентства.

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Родители имеют право на неполный рабочий день, дополнительные перерывы для кормления ребенка, а также на выходные сверх нормы. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Помимо прямых финансовых выплат, законодательство предусматривает и льготы. Например: право на неполное рабочее время для родителя ребенка до 14 лет, обязательные перерывы в работе для кормления ребенка, преференции при направлении их в командировку, привлечении к работе в выходные дни, дополнительные выходные дни для родителя ребенка-инвалида, выходные дни для семей с детьми в районах Крайнего Севера и другие», — сказала Анастасия Хрусталева. Также в числе нематериальных преференций семьи могут освобождать от уплаты налогов. «Есть также льготы по налогообложению, если ребенок в семье имеет инвалидность. Например, в Москве один из родителей ребенка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога на одно зарегистрированное транспортное средство», — добавила собеседница агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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