Экономист Хрусталева заявила о праве родителей на неполное рабочее время

24 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Некоторые родители могут получить дополнительный выходной, сказала Анастасия Хрусталева Фото: Сергей Русанов © URA.RU Родители имеют право на неполный рабочий день, дополнительные перерывы для кормления ребенка, а также на выходные сверх нормы. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Помимо прямых финансовых выплат, законодательство предусматривает и льготы. Например: право на неполное рабочее время для родителя ребенка до 14 лет, обязательные перерывы в работе для кормления ребенка, преференции при направлении их в командировку, привлечении к работе в выходные дни, дополнительные выходные дни для родителя ребенка-инвалида, выходные дни для семей с детьми в районах Крайнего Севера и другие», — сказала Анастасия Хрусталева. Также в числе нематериальных преференций семьи могут освобождать от уплаты налогов. «Есть также льготы по налогообложению, если ребенок в семье имеет инвалидность. Например, в Москве один из родителей ребенка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога на одно зарегистрированное транспортное средство», — добавила собеседница агентства.

Родители имеют право на неполный рабочий день, дополнительные перерывы для кормления ребенка, а также на выходные сверх нормы. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Помимо прямых финансовых выплат, законодательство предусматривает и льготы. Например: право на неполное рабочее время для родителя ребенка до 14 лет, обязательные перерывы в работе для кормления ребенка, преференции при направлении их в командировку, привлечении к работе в выходные дни, дополнительные выходные дни для родителя ребенка-инвалида, выходные дни для семей с детьми в районах Крайнего Севера и другие», — сказала Анастасия Хрусталева. Также в числе нематериальных преференций семьи могут освобождать от уплаты налогов. «Есть также льготы по налогообложению, если ребенок в семье имеет инвалидность. Например, в Москве один из родителей ребенка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога на одно зарегистрированное транспортное средство», — добавила собеседница агентства.