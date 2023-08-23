Свердловский мэр напросился к Козицыну ради переизбрания

23 августа 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Василию Сизикову, предположительно, помог один из заместителей Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Переизбранию главы Серова Василия Сизикова на новый пятилетний срок предшествовали непростые переговоры с бывшим гендиректором УГМК Андреем Козицыным, фактически контролирующим местную гордуму. Об этом URA.RU рассказал источник, погруженный в детали конфликта, длившегося почти год. Разногласия появились на выборах в думу 2022 года. Источники, близкие к «Надеждинскому металлургическому заводу» (НМЗ, входит в УГМК) утверждали, что Сизиков, якобы желая ограничить влияние предприятия на городскую власть, якобы поддержал в пику НМЗ целую группу кандидатов — сначала на праймериз «Единой России», а затем и входе основной кампании. Но в итоге подавляющее большинство мест в новой думе получил НМЗ. Этот состав гордумы переизбрал Сизикова 15 августа. По словам информированного собеседника агентства, перед этим мэр несколько недель добивался встречи с Козицыным. «Тот не хотел с ним разговаривать. Устроить встречу Сизикову помог один из заместителей губернатора. Сизиков в беседе с Козицыным признал, что в каких-то моментах был неправ. И предложил перемирие», — описал ситуацию источник. На текущий момент противоречия урегулированы, добавил он. Сам Сизиков в разговоре с URA.RU, подтвердил, что встреча с Козицыным у него действительно состоялась. «Конфликта не было. Были ситуации… Бизнес и власть всегда идут в одном направлении, но пути, решения бывают разные. Конфликта с Андреем Анатольевичем не было и, соответственно, урегулирования тоже. Мы обсудили предыдущую и дальнейшую работу, совместные проекты. Например, УГМК сейчас достраивает поликлинику», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переизбранию главы Серова Василия Сизикова на новый пятилетний срок предшествовали непростые переговоры с бывшим гендиректором УГМК Андреем Козицыным, фактически контролирующим местную гордуму. Об этом URA.RU рассказал источник, погруженный в детали конфликта, длившегося почти год. Разногласия появились на выборах в думу 2022 года. Источники, близкие к «Надеждинскому металлургическому заводу» (НМЗ, входит в УГМК) утверждали, что Сизиков, якобы желая ограничить влияние предприятия на городскую власть, якобы поддержал в пику НМЗ целую группу кандидатов — сначала на праймериз «Единой России», а затем и входе основной кампании. Но в итоге подавляющее большинство мест в новой думе получил НМЗ. Этот состав гордумы переизбрал Сизикова 15 августа. По словам информированного собеседника агентства, перед этим мэр несколько недель добивался встречи с Козицыным. «Тот не хотел с ним разговаривать. Устроить встречу Сизикову помог один из заместителей губернатора. Сизиков в беседе с Козицыным признал, что в каких-то моментах был неправ. И предложил перемирие», — описал ситуацию источник. На текущий момент противоречия урегулированы, добавил он. Сам Сизиков в разговоре с URA.RU, подтвердил, что встреча с Козицыным у него действительно состоялась. «Конфликта не было. Были ситуации… Бизнес и власть всегда идут в одном направлении, но пути, решения бывают разные. Конфликта с Андреем Анатольевичем не было и, соответственно, урегулирования тоже. Мы обсудили предыдущую и дальнейшую работу, совместные проекты. Например, УГМК сейчас достраивает поликлинику», — сказал он.