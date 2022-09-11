11 сентября 2022

Свердловский мэр, вступивший в конфликт с УГМК, проиграл выборы

Мэр Серова, вступивший в конфликт с УГМК, проиграл выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, сизиков василий, матюшенко василий
Впрочем, сам Василий Сизиков говорит, что его конфликт с промышленниками — выдумка Фото:

Мэр Серова (Свердловская область) Василий Сизиков, якобы пытавшийся ограничить влияние «Надеждинского металлургического завода» (НМЗ, входит в УГМК) на принятие решений в городе, уступил на выборах в местную думу. Таковы результаты голосования 11 сентября, опубликованные на сайте облизбиркома.

«Единая Россия» получила в думе 14 мест (в действующем созыве — 21). Четыре мандата взяла КПРФ, один — ЛДПР. «Все эти кандидаты шли [в думу] при поддержке НМЗ. Проигравшие самовыдвиженцы и единороссы — при поддержке Сизикова», — рассказал источник, близкий к муниципальной власти.

Еще пять мандатов получили «Новые люди». Как писало URA.RU, во многом вокруг этой партии и разворачивался конфликт между мэром и заводом. По неофициальным данным, менеджмент подозревал Сизикова в скрытой поддержке оппозиционеров в пику НМЗ. На это наложились итоги праймериз ЕР, на которых Сизиков, предположительно, нарушил договоренности с НМЗ. В конце июля в ситуацию пришлось вмешиваться губернатору Евгению Куйвашеву и его заму по политике Олегу Чемезову. Последний в начале сентября добился снятия с выборов ряда кандидатов от «Новых людей».

«Если бы Сизиков изначально следовал условиям, определенным на старте кампании, в думе сейчас были бы и его люди, и НМЗ», — уверен собеседник. Впрочем, сам Сизиков в разговоре с URA.RU заявил, что «не понимает, кто разделяет администрацию и металлургов». «Мы все — единая команда. И результат, достигнутый на выборах, — итог нашей совместной работы», — заверил мэр.

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Мэр Серова (Свердловская область) Василий Сизиков, якобы пытавшийся ограничить влияние «Надеждинского металлургического завода» (НМЗ, входит в УГМК) на принятие решений в городе, уступил на выборах в местную думу. Таковы результаты голосования 11 сентября, опубликованные на сайте облизбиркома. «Единая Россия» получила в думе 14 мест (в действующем созыве — 21). Четыре мандата взяла КПРФ, один — ЛДПР. «Все эти кандидаты шли [в думу] при поддержке НМЗ. Проигравшие самовыдвиженцы и единороссы — при поддержке Сизикова», — рассказал источник, близкий к муниципальной власти. Еще пять мандатов получили «Новые люди». Как писало URA.RU, во многом вокруг этой партии и разворачивался конфликт между мэром и заводом. По неофициальным данным, менеджмент подозревал Сизикова в скрытой поддержке оппозиционеров в пику НМЗ. На это наложились итоги праймериз ЕР, на которых Сизиков, предположительно, нарушил договоренности с НМЗ. В конце июля в ситуацию пришлось вмешиваться губернатору Евгению Куйвашеву и его заму по политике Олегу Чемезову. Последний в начале сентября добился снятия с выборов ряда кандидатов от «Новых людей». «Если бы Сизиков изначально следовал условиям, определенным на старте кампании, в думе сейчас были бы и его люди, и НМЗ», — уверен собеседник. Впрочем, сам Сизиков в разговоре с URA.RU заявил, что «не понимает, кто разделяет администрацию и металлургов». «Мы все — единая команда. И результат, достигнутый на выборах, — итог нашей совместной работы», — заверил мэр.
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