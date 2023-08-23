ГИБДД Тюменской области поясняет, что обстоятельства происшествия пока выясняются Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

в Тюмени 10 человек пострадали после столкновения микроавтобуса и легковой иномарки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени. Столкнулись автобус Ford Transit и легковой автомобиль Hyundai Solaris. Автобус осуществлял развозку работников одной из тюменских организаций, в момент ДТП в салоне находились 11 пассажиров»? — говорится в сообщении.

По предварительной информации, легковое авто не уступило дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. В результате ДТП пострадали восемь женщин-пассажиров автобуса, а также двое мужчин: водитель и пассажир легкового автомобиля. Инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.