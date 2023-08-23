в Тюмени 10 человек пострадали после столкновения микроавтобуса и легковой иномарки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени. Столкнулись автобус Ford Transit и легковой автомобиль Hyundai Solaris. Автобус осуществлял развозку работников одной из тюменских организаций, в момент ДТП в салоне находились 11 пассажиров»? — говорится в сообщении.
По предварительной информации, легковое авто не уступило дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. В результате ДТП пострадали восемь женщин-пассажиров автобуса, а также двое мужчин: водитель и пассажир легкового автомобиля. Инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.
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