В Тюмени 10 человек пострадали в ДТП с автобусом. Фото

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
ГИБДД Тюменской области поясняет, что обстоятельства происшествия пока выясняются Фото:

в Тюмени 10 человек пострадали после столкновения микроавтобуса и легковой иномарки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени. Столкнулись автобус Ford Transit и легковой автомобиль Hyundai Solaris. Автобус осуществлял развозку работников одной из тюменских организаций, в момент ДТП в салоне находились 11 пассажиров»? — говорится в сообщении.

По предварительной информации, легковое авто не уступило дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. В результате ДТП пострадали восемь женщин-пассажиров автобуса, а также двое мужчин: водитель и пассажир легкового автомобиля. Инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

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в Тюмени 10 человек пострадали после столкновения микроавтобуса и легковой иномарки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени. Столкнулись автобус Ford Transit и легковой автомобиль Hyundai Solaris. Автобус осуществлял развозку работников одной из тюменских организаций, в момент ДТП в салоне находились 11 пассажиров»? — говорится в сообщении. По предварительной информации, легковое авто не уступило дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. В результате ДТП пострадали восемь женщин-пассажиров автобуса, а также двое мужчин: водитель и пассажир легкового автомобиля. Инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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