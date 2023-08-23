Полицейские сорвали агитацию кандидата от авторитетного бизнесмена Петермана Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Полиция Нижневартовска вмешалась в агитационное мероприятие кандидата на пост депутата в городскую думу от «Партии пенсионеров» Сергея Целищева, который считается ставленником авторитетного бизнесмена Александра Петермана. Об этом URA.RU рассказал сам кандидат и предоставил видео, на котором во время детского праздника действительно присутствуют три сотрудника полиции.

«На моем избирательном участке проходил праздник двора, который организовал один из жителей микрорайона. Неподалеку я раздавал АПМ. Внезапно появились сотрудники полиции, которые заявили, что я, зарегистрированный кандидат, якобы не могу проводить агитацию на своем же участке», — заявил Целищев.

Очевидцы происшествия связались с URA.RU и сообщили, что полиция проверяет рюкзак с конфетами на предмет размещения на них незаконной агитации. «Все, что организаторы праздника раздавали детям, было без агитации», — сообщили в штабе партии.

По словам кандидата, наряд вызвал один из жителей микрорайона. В УМВД по ХМАО направлен запрос о правомочности вмешательства силовиков. Ответ ожидается.

Председатель территориальной избирательной комиссии Нижневартовска Екатерина Трофимец в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила, что пока жалоба в ТИК не поступала. «Если мы ее получим, то обязательно будем устанавливать все обстоятельства. Существуют четко фиксированные правила проведения агитационных мероприятий, но имели ли они место в данном случае, без разбирательства сказать нельзя», — прокомментировала Трофимец.

В думу Нижневартовска по избирательному участку №2 баллотируются также кандидат от ЛДПР Руслан Сатаров, единоросс и тренер олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева Руслан Куштанов, коммунист Николай Шарандир — налогоплательщик (КПРФ), кандидат от партии «Новые люди» Ксения Волкова и эсер Дмитрий Царев. Еще один кандидат, подконтрольный Петерману, оппозиционный блогер Айгуль Хисматова, снялась с выборов, объяснив свой поступок грядущим пополнением семейства. В ходе текущих выборов полиция не вмешивалась ни в одну из агитационных кампаний кандидатов.

Ранее URA.RU писало, что региональное отделение ЕР по ХМАО пытается спасти выборы в Нижневартовске. По данным инсайдера, местных пиарщиков отстранили от избирательной кампании после получения провальных результатов социологических исследований.