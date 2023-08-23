Девелопер пообещал резкий рост цен на новостройки осенью

Девелопер Щекин: цена на новостройки в России вырастет на 5-7%
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, ипотека, дом, жилье, заозерный, стройка, новостройка
Рост цен связан с инфляцией и повышением себестоимости строительства, заявил Владимир Щекин Фото:

Осенью стоимость новостроек в России может подняться на 5-7%. Таким мнением поделился девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин.

«Цены на квартиры в новостройках могут вырасти осенью на 5-7%», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на слова Щекина. По его словам, рост цен на жилье связан с инфляцией и повышением себестоимости строительства. При этом Щекин отметил, что предел покупательской способности будет удерживать стоимость от резкого повышения.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что в России за последние две недели средняя стоимость 1 кв. м на рынке первичного жилья выросла на 1,7%. Цены также выросли и на вторичном рынке. Их рост составил 10%.

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Осенью стоимость новостроек в России может подняться на 5-7%. Таким мнением поделился девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин. «Цены на квартиры в новостройках могут вырасти осенью на 5-7%», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на слова Щекина. По его словам, рост цен на жилье связан с инфляцией и повышением себестоимости строительства. При этом Щекин отметил, что предел покупательской способности будет удерживать стоимость от резкого повышения. Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что в России за последние две недели средняя стоимость 1 кв. м на рынке первичного жилья выросла на 1,7%. Цены также выросли и на вторичном рынке. Их рост составил 10%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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