Девелопер пообещал резкий рост цен на новостройки осенью

Девелопер Щекин: цена на новостройки в России вырастет на 5-7%

23 августа 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Рост цен связан с инфляцией и повышением себестоимости строительства, заявил Владимир Щекин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осенью стоимость новостроек в России может подняться на 5-7%. Таким мнением поделился девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин. «Цены на квартиры в новостройках могут вырасти осенью на 5-7%», — пишет « Газета.Ru », ссылаясь на слова Щекина. По его словам, рост цен на жилье связан с инфляцией и повышением себестоимости строительства. При этом Щекин отметил, что предел покупательской способности будет удерживать стоимость от резкого повышения. Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что в России за последние две недели средняя стоимость 1 кв. м на рынке первичного жилья выросла на 1,7%. Цены также выросли и на вторичном рынке. Их рост составил 10%.

Осенью стоимость новостроек в России может подняться на 5-7%. Таким мнением поделился девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин. «Цены на квартиры в новостройках могут вырасти осенью на 5-7%», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на слова Щекина. По его словам, рост цен на жилье связан с инфляцией и повышением себестоимости строительства. При этом Щекин отметил, что предел покупательской способности будет удерживать стоимость от резкого повышения. Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что в России за последние две недели средняя стоимость 1 кв. м на рынке первичного жилья выросла на 1,7%. Цены также выросли и на вторичном рынке. Их рост составил 10%.