Собчак: упавший самолет в Тверской области принадлежал Пригожину

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Ксения Собчак сообщила, что самолет Евгения Пригожина разбила в Тверской области Фото:

Упавший самолет в Тверской области мог принадлежать бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщила журналист Ксения Собчак.

«Мои источники сообщают, что сейчас в Тверской области упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину», — заявила Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барышня». Она отметила, что на борту находились три человека экипажа и семь пассажиров.

По словам Собчак, крушение самолета произошло в 15 километрах от Хотилово. Она подчеркнула, что присутствие Пригожина в самолете неизвестно. По данным telegram-канала Baza, упавший бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 принадлежит Пригожину.

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Упавший самолет в Тверской области мог принадлежать бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщила журналист Ксения Собчак. «Мои источники сообщают, что сейчас в Тверской области упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину», — заявила Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барышня». Она отметила, что на борту находились три человека экипажа и семь пассажиров. По словам Собчак, крушение самолета произошло в 15 километрах от Хотилово. Она подчеркнула, что присутствие Пригожина в самолете неизвестно. По данным telegram-канала Baza, упавший бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 принадлежит Пригожину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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