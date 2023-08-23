Собчак: упавший самолет в Тверской области принадлежал Пригожину

Ксения Собчак сообщила, что самолет Евгения Пригожина разбила в Тверской области
Упавший самолет в Тверской области мог принадлежать бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщила журналист Ксения Собчак.
«Мои источники сообщают, что сейчас в Тверской области упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину», — заявила Собчак в своем telegram-канале «
По словам Собчак, крушение самолета произошло в 15 километрах от Хотилово. Она подчеркнула, что присутствие Пригожина в самолете неизвестно. По данным telegram-канала Baza, упавший бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 принадлежит Пригожину.
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