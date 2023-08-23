Собчак: упавший самолет в Тверской области принадлежал Пригожину

23 августа 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак сообщила, что самолет Евгения Пригожина разбила в Тверской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Упавший самолет в Тверской области мог принадлежать бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщила журналист Ксения Собчак. «Мои источники сообщают, что сейчас в Тверской области упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину», — заявила Собчак в своем telegram-канале « Кровавая барышня» . Она отметила, что на борту находились три человека экипажа и семь пассажиров. По словам Собчак, крушение самолета произошло в 15 километрах от Хотилово. Она подчеркнула, что присутствие Пригожина в самолете неизвестно. По данным telegram-канала Baza, упавший бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 принадлежит Пригожину.

Упавший самолет в Тверской области мог принадлежать бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщила журналист Ксения Собчак. «Мои источники сообщают, что сейчас в Тверской области упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину», — заявила Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барышня». Она отметила, что на борту находились три человека экипажа и семь пассажиров. По словам Собчак, крушение самолета произошло в 15 километрах от Хотилово. Она подчеркнула, что присутствие Пригожина в самолете неизвестно. По данным telegram-канала Baza, упавший бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 принадлежит Пригожину.