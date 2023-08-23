МИД Британии внимательно следит за ситуацией с Пригожиным

МИД Великобритании подтвердил, что в курсе крушения самолета Пригожина
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным
Министерство иностранных дел Великобритании внимательно следит за ситуацией вокруг крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявили в ведомстве.
«Мы внимательно следим за ситуацией», — передает
Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.