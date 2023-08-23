23 августа 2023

МИД Британии внимательно следит за ситуацией с Пригожиным

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МИД Великобритании подтвердил, что в курсе крушения самолета Пригожина Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Министерство иностранных дел Великобритании внимательно следит за ситуацией вокруг крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявили в ведомстве.

«Мы внимательно следим за ситуацией», — передает Sky News сообщение британского МИД о крушении самолета Пригожина. В ведомстве подтвердили, что им известно о ЧП.

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.

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Министерство иностранных дел Великобритании внимательно следит за ситуацией вокруг крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявили в ведомстве. «Мы внимательно следим за ситуацией», — передает Sky News сообщение британского МИД о крушении самолета Пригожина. В ведомстве подтвердили, что им известно о ЧП. Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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