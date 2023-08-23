МИД Британии внимательно следит за ситуацией с Пригожиным 24 августа 2023 в 00:23 Размер текста - 17 + МИД Великобритании подтвердил, что в курсе крушения самолета Пригожина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Министерство иностранных дел Великобритании внимательно следит за ситуацией вокруг крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявили в ведомстве. «Мы внимательно следим за ситуацией», — передает Sky News сообщение британского МИД о крушении самолета Пригожина. В ведомстве подтвердили, что им известно о ЧП. Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Министерство иностранных дел Великобритании внимательно следит за ситуацией вокруг крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявили в ведомстве. «Мы внимательно следим за ситуацией», — передает Sky News сообщение британского МИД о крушении самолета Пригожина. В ведомстве подтвердили, что им известно о ЧП. Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям