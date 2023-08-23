23 августа 2023

Росавиация начала расследование крушения самолета Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин значится в списке пассажиров разбившегося самолета Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области. По предварительным данным на борту самолета, совершавшего рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и три члена экипажа», — говорится в telegram-канале Росавиации.

Комиссия начала собирать материалы о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, погодных условиях на момент вылета и другие данные. Также начался поиск «черных ящиков».

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружено восемь тел погибших.

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Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области. По предварительным данным на борту самолета, совершавшего рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и три члена экипажа», — говорится в telegram-канале Росавиации. Комиссия начала собирать материалы о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, погодных условиях на момент вылета и другие данные. Также начался поиск «черных ящиков». Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружено восемь тел погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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