Росавиация начала расследование крушения самолета Пригожина 23 августа 2023 в 23:10 Размер текста - 17 + Пригожин значится в списке пассажиров разбившегося самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области. По предварительным данным на борту самолета, совершавшего рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и три члена экипажа», — говорится в telegram-канале Росавиации. Комиссия начала собирать материалы о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, погодных условиях на момент вылета и другие данные. Также начался поиск «черных ящиков». Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружено восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области. По предварительным данным на борту самолета, совершавшего рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и три члена экипажа», — говорится в telegram-канале Росавиации. Комиссия начала собирать материалы о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, погодных условиях на момент вылета и другие данные. Также начался поиск «черных ящиков». Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружено восемь тел погибших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям