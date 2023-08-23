23 августа 2023

РИАН: обнаружены тела 8 погибших на месте крушения самолета

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Тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

В Тверской области было обнаружено восемь тел погибших. Ранее сообщалось о крушении бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer в Тверской области», — пишет РИА Новости. При этом, есть ли среди погибших глава Пригожин, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в результате которого, предварительно, погибли 10 человек. URA.RU приводило сводку с главной информацией, известной о происшествии.

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В Тверской области было обнаружено восемь тел погибших. Ранее сообщалось о крушении бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer в Тверской области», — пишет РИА Новости. При этом, есть ли среди погибших глава Пригожин, не уточняется. Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в результате которого, предварительно, погибли 10 человек. URA.RU приводило сводку с главной информацией, известной о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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