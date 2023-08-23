РИАН: обнаружены тела 8 погибших на месте крушения самолета 23 августа 2023 в 22:49 Размер текста - 17 + Тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным В Тверской области было обнаружено восемь тел погибших. Ранее сообщалось о крушении бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer в Тверской области», — пишет РИА Новости. При этом, есть ли среди погибших глава Пригожин, не уточняется. Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в результате которого, предварительно, погибли 10 человек. URA.RU приводило сводку с главной информацией, известной о происшествии. В Тверской области было обнаружено восемь тел погибших. Ранее сообщалось о крушении бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer в Тверской области», — пишет РИА Новости. При этом, есть ли среди погибших глава Пригожин, не уточняется. Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в результате которого, предварительно, погибли 10 человек. URA.RU приводило сводку с главной информацией, известной о происшествии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям