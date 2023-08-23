Минобороны: ВС РФ пресекли террористическую атаку киевских БПЛА 24 августа 2023 в 01:00 Размер текста - 17 + Киевские беспилотники пытались атаковать Брянскую область Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ пресекли попытку очередной террористической атаки киевских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале. «Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БпЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее строящееся здание на территории «Москва-Сити» получило небольшие повреждения в результате атаки БпЛА. ВС РФ сбили украинский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Вооруженные силы РФ пресекли попытку очередной террористической атаки киевских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале. «Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БпЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее строящееся здание на территории «Москва-Сити» получило небольшие повреждения в результате атаки БпЛА. ВС РФ сбили украинский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям