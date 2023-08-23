Минобороны: ВС РФ пресекли террористическую атаку киевских БПЛА

Вооруженные силы РФ пресекли попытку очередной террористической атаки киевских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале.
«Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БпЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее строящееся здание на территории «Москва-Сити» получило небольшие повреждения в результате атаки БпЛА. ВС РФ сбили украинский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
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