23 августа 2023

Минобороны: ВС РФ пресекли террористическую атаку киевских БПЛА

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Киевские беспилотники пытались атаковать Брянскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ пресекли попытку очередной террористической атаки киевских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале.

«Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БпЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее строящееся здание на территории «Москва-Сити» получило небольшие повреждения в результате атаки БпЛА. ВС РФ сбили украинский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

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Вооруженные силы РФ пресекли попытку очередной террористической атаки киевских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале. «Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БпЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее строящееся здание на территории «Москва-Сити» получило небольшие повреждения в результате атаки БпЛА. ВС РФ сбили украинский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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