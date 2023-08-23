ВС РФ сбили украинский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья

Стрелок российской армии сбил вражеский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья. Об этом сообщили в СМИ.
«Беспилотник, летевший минувшей ночью над Красногорском, был сбит стрелком-наблюдателем, вооруженным противодронным ружьем. От воздействия на него БПЛА взорвался в воздухе и развалился на части», — пишет «
Антидроновые ружья успешно применяются российской армией в зоне специальной военной операции. В Московской области, отмечает издание, такой вид оружия был впервые успешно использован против БПЛА.
Ранее бойцы ВС РФ с помощью ударного Fpv-дрона научились сбивать украинские БПЛА, не используя взрывчатку и оружие. С помощью этих беспилотников российским военнослужащим удается корректировать огонь и выявлять огневые позиции ВСУ.
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