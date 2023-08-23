ВС РФ сбили украинский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья

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Стрелок армии России сбил над Красногорском БПЛА из антидронового ружья Фото:

Стрелок российской армии сбил вражеский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья. Об этом сообщили в СМИ.

«Беспилотник, летевший минувшей ночью над Красногорском, был сбит стрелком-наблюдателем, вооруженным противодронным ружьем. От воздействия на него БПЛА взорвался в воздухе и развалился на части», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свой источник.

Антидроновые ружья успешно применяются российской армией в зоне специальной военной операции. В Московской области, отмечает издание, такой вид оружия был впервые успешно использован против БПЛА.

Ранее бойцы ВС РФ с помощью ударного Fpv-дрона научились сбивать украинские БПЛА, не используя взрывчатку и оружие. С помощью этих беспилотников российским военнослужащим удается корректировать огонь и выявлять огневые позиции ВСУ.

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Стрелок российской армии сбил вражеский беспилотник в Красногорске из антидронового ружья. Об этом сообщили в СМИ. «Беспилотник, летевший минувшей ночью над Красногорском, был сбит стрелком-наблюдателем, вооруженным противодронным ружьем. От воздействия на него БПЛА взорвался в воздухе и развалился на части», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свой источник. Антидроновые ружья успешно применяются российской армией в зоне специальной военной операции. В Московской области, отмечает издание, такой вид оружия был впервые успешно использован против БПЛА. Ранее бойцы ВС РФ с помощью ударного Fpv-дрона научились сбивать украинские БПЛА, не используя взрывчатку и оружие. С помощью этих беспилотников российским военнослужащим удается корректировать огонь и выявлять огневые позиции ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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