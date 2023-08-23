Спасатели извлекли восьмое тело из-под обломков самолета Пригожина

Спасатели извлекли восемь тел из-под обломков самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области. В соцсети сообщают, что на данный момент они не опознаны.
«Спасатели извлекли восемь тел из обломков бизнес-джета Евгения Пригожина. Пока они не опознаны», — сообщили в telegram-канале 112.
Поиски еще двух пассажиров продолжаются. Тела для опознания будут отправлены на генетическую экспертизу.
Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.
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