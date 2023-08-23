23 августа 2023

Спасатели извлекли восьмое тело из-под обломков самолета Пригожина

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Спасатели продолжают поиски еще двух пассажиров Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Спасатели извлекли восемь тел из-под обломков самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области. В соцсети сообщают, что на данный момент они не опознаны.

«Спасатели извлекли восемь тел из обломков бизнес-джета Евгения Пригожина. Пока они не опознаны», — сообщили в telegram-канале 112.

Поиски еще двух пассажиров продолжаются. Тела для опознания будут отправлены на генетическую экспертизу.

Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.

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Спасатели извлекли восемь тел из-под обломков самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области. В соцсети сообщают, что на данный момент они не опознаны. «Спасатели извлекли восемь тел из обломков бизнес-джета Евгения Пригожина. Пока они не опознаны», — сообщили в telegram-канале 112. Поиски еще двух пассажиров продолжаются. Тела для опознания будут отправлены на генетическую экспертизу. Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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