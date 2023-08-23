Курганца, который потратил чужие деньги на алкоголь, осудили на несколько лет

Курганца приговорили к лишению и ограничению свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области проведет в тюрьме один год и 10 месяцев из-за того, что украл у своего знакомого банковскую карту и потратил с нее 10 тысяч рублей на алкоголь. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Подсудимый рассказал, что совместно со своим знакомым распивал алкогольные напитки. Позже потерпевший уснул, в это время виновный увидел, что рядом с ним лежит банковская карта и сотовый телефон. Он забрал их и снял с карты 10 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь. Через несколько дней к нему приехали сотрудники полиции, которым он отдал телефон потерпевшего», — сообщается в документе.

Подсудимый полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на один год и 10 месяцев с ограничением свободы на год и отбыванием срока в колонии особого режима.