23 августа 2023

Курганца, который потратил чужие деньги на алкоголь, осудили на несколько лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному дела росгвардийца, сбившего ребенка. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Курганца приговорили к лишению и ограничению свободы Фото:

Житель Курганской области проведет в тюрьме один год и 10 месяцев из-за того, что украл у своего знакомого банковскую карту и потратил с нее 10 тысяч рублей на алкоголь. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Подсудимый рассказал, что совместно со своим знакомым распивал алкогольные напитки. Позже потерпевший уснул, в это время виновный увидел, что рядом с ним лежит банковская карта и сотовый телефон. Он забрал их и снял с карты 10 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь. Через несколько дней к нему приехали сотрудники полиции, которым он отдал телефон потерпевшего», — сообщается в документе.

Подсудимый полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на один год и 10 месяцев с ограничением свободы на год и отбыванием срока в колонии особого режима.

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Житель Курганской области проведет в тюрьме один год и 10 месяцев из-за того, что украл у своего знакомого банковскую карту и потратил с нее 10 тысяч рублей на алкоголь. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Подсудимый рассказал, что совместно со своим знакомым распивал алкогольные напитки. Позже потерпевший уснул, в это время виновный увидел, что рядом с ним лежит банковская карта и сотовый телефон. Он забрал их и снял с карты 10 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь. Через несколько дней к нему приехали сотрудники полиции, которым он отдал телефон потерпевшего», — сообщается в документе. Подсудимый полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на один год и 10 месяцев с ограничением свободы на год и отбыванием срока в колонии особого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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