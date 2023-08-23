Месси вывел «Интер Майами» в финал кубка США

24 августа 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

«Интер Майами» сразится с победителем матча «Хьюстон Динамо»—«Реал Солт-Лейк» Фото: Илья Московец © URA.RU Аргентинский футболист Лионель Месси вывел в финал кубка США клуб «Интер Майами», отметившись двумя результативными передачами и одержав победу в серии пенальти. Об этом сообщает издание «Чемпионат.ру». «За „Интер Майами“ дубль оформил Леонардо Кампана и еще один гол забил Хосеф Мартинес. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился двумя результативными передачами», — написали в агентстве. Отмечается, что «Интер Майами» одержал победу в серии пенальти. В финале клуб встретится с победителем поединка между «Хьюстон Динамо» и «Реал Солт-Лейк». Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня, передает Life . За семь игр футболист забил 10 голов и одну голевую передачу. До этого он состоял во французском клубе ПСЖ.

Аргентинский футболист Лионель Месси вывел в финал кубка США клуб «Интер Майами», отметившись двумя результативными передачами и одержав победу в серии пенальти. Об этом сообщает издание «Чемпионат.ру». «За „Интер Майами“ дубль оформил Леонардо Кампана и еще один гол забил Хосеф Мартинес. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился двумя результативными передачами», — написали в агентстве. Отмечается, что «Интер Майами» одержал победу в серии пенальти. В финале клуб встретится с победителем поединка между «Хьюстон Динамо» и «Реал Солт-Лейк». Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня, передает Life. За семь игр футболист забил 10 голов и одну голевую передачу. До этого он состоял во французском клубе ПСЖ.