23 августа 2023

Месси вывел «Интер Майами» в финал кубка США

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«Интер Майами» сразится с победителем матча «Хьюстон Динамо»—«Реал Солт-Лейк» Фото:

Аргентинский футболист Лионель Месси вывел в финал кубка США клуб «Интер Майами», отметившись двумя результативными передачами и одержав победу в серии пенальти. Об этом сообщает издание «Чемпионат.ру».

«За „Интер Майами“ дубль оформил Леонардо Кампана и еще один гол забил Хосеф Мартинес. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился двумя результативными передачами», — написали в агентстве. Отмечается, что «Интер Майами» одержал победу в серии пенальти. В финале клуб встретится с победителем поединка между «Хьюстон Динамо» и «Реал Солт-Лейк».

Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня, передает Life. За семь игр футболист забил 10 голов и одну голевую передачу. До этого он состоял во французском клубе ПСЖ.

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Аргентинский футболист Лионель Месси вывел в финал кубка США клуб «Интер Майами», отметившись двумя результативными передачами и одержав победу в серии пенальти. Об этом сообщает издание «Чемпионат.ру». «За „Интер Майами“ дубль оформил Леонардо Кампана и еще один гол забил Хосеф Мартинес. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился двумя результативными передачами», — написали в агентстве. Отмечается, что «Интер Майами» одержал победу в серии пенальти. В финале клуб встретится с победителем поединка между «Хьюстон Динамо» и «Реал Солт-Лейк». Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня, передает Life. За семь игр футболист забил 10 голов и одну голевую передачу. До этого он состоял во французском клубе ПСЖ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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