Два автобуса выехали с места крушения самолета в Тверской области Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

От места крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина выехали два ритуальных автобуса. Они отъехали из населенного пункта Куженкино.

«Один [автобус выехал] от места, второй ждал на выезде к шоссе», — сообщает telegram-канал «Фонтанка». Отмечается, что один повернул в сторону Санкт-Петербурга, а второй направился в Тверь.

Самолет потерпел крушение вечером 23 августа. Предполагается, что сам Пригожин погиб. Самолет рухнул в Тверской области.

Автобусы выехали с Куженкино Фото: telegram-канал «Фонтанка СПБ Онлайн» https://t.me/fontankaspb/44356?single