Два автобуса выехали с места крушения самолета в Тверской области
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным
От места крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина выехали два ритуальных автобуса. Они отъехали из населенного пункта Куженкино.
«Один [автобус выехал] от места, второй ждал на выезде к шоссе», — сообщает telegram-канал «Фонтанка». Отмечается, что один повернул в сторону Санкт-Петербурга, а второй направился в Тверь.
Самолет потерпел крушение вечером 23 августа. Предполагается, что сам Пригожин погиб. Самолет рухнул в Тверской области.
Автобусы выехали с Куженкино
Всего было два ритуальных автобуса
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