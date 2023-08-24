От места крушения самолета Пригожина отъехали ритуальные автобусы. Фото

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Виды Перми, смерть, ритуальная служба, похороны
Два автобуса выехали с места крушения самолета в Тверской области Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

От места крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина выехали два ритуальных автобуса. Они отъехали из населенного пункта Куженкино.

«Один [автобус выехал] от места, второй ждал на выезде к шоссе», — сообщает telegram-канал «Фонтанка». Отмечается, что один повернул в сторону Санкт-Петербурга, а второй направился в Тверь.

Самолет потерпел крушение вечером 23 августа. Предполагается, что сам Пригожин погиб. Самолет рухнул в Тверской области.

Автобусы выехали с Куженкино
Автобусы выехали с Куженкино
Фото:

Всего было два ритуальных автобуса
Всего было два ритуальных автобуса
Фото:

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От места крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина выехали два ритуальных автобуса. Они отъехали из населенного пункта Куженкино. «Один [автобус выехал] от места, второй ждал на выезде к шоссе», — сообщает telegram-канал «Фонтанка». Отмечается, что один повернул в сторону Санкт-Петербурга, а второй направился в Тверь. Самолет потерпел крушение вечером 23 августа. Предполагается, что сам Пригожин погиб. Самолет рухнул в Тверской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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