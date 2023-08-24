Александр Лукашенко высказался о разрешении конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости. В своем обращении он заявил, что его страна готова сделать все возможное для завершения конфликта.

«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации», — передает слова Александра Лукашенко издание «Белта».

Как отметил белорусский президент, его страна готова сделать для мирного разрешения конфликта «все необходимое и даже больше». Лукашенко уверен, что решить ситуацию ему по силам.