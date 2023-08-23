23 августа 2023

В Пермском крае на народные деньги установили памятник бойцам СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, гвоздики, цветы, памятник
Монумент откроют 3 сентября (архивное фото) Фото:

Памятник участникам спецоперации появился в поселке Яйва в Пермском крае. Деньги на монумент собирали местные жители, а установили его около местного музея.

«Рады сообщить, что на территории музея был установлен памятник воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и участникам военных спецопераций! Торжественное открытие состоится 3 сентября», — сообщается на странице Яйвинского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».

Инициаторы установки памятника благодарят всех, кто принимал участие в сборе средств. Но при этом отмечают, что по факту работы выполнены в долг. Жители собрали более 340 тысяч рублей, а цена монумента без транспортировки, установки и подготовки площадки под комплекс составляет 380 тысяч рублей. Поэтому сбор денег продолжается.

Идея создания памятника пришла ветеранам-пограничникам
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Официальное открытие состоится только 3 сентября
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Памятник участникам спецоперации появился в поселке Яйва в Пермском крае. Деньги на монумент собирали местные жители, а установили его около местного музея. «Рады сообщить, что на территории музея был установлен памятник воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и участникам военных спецопераций! Торжественное открытие состоится 3 сентября», — сообщается на странице Яйвинского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте». Инициаторы установки памятника благодарят всех, кто принимал участие в сборе средств. Но при этом отмечают, что по факту работы выполнены в долг. Жители собрали более 340 тысяч рублей, а цена монумента без транспортировки, установки и подготовки площадки под комплекс составляет 380 тысяч рублей. Поэтому сбор денег продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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