В Пермском крае на народные деньги установили памятник бойцам СВО. Фото

24 августа 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Монумент откроют 3 сентября (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Памятник участникам спецоперации появился в поселке Яйва в Пермском крае. Деньги на монумент собирали местные жители, а установили его около местного музея. «Рады сообщить, что на территории музея был установлен памятник воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и участникам военных спецопераций! Торжественное открытие состоится 3 сентября», — сообщается на странице Яйвинского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте». Инициаторы установки памятника благодарят всех, кто принимал участие в сборе средств. Но при этом отмечают, что по факту работы выполнены в долг. Жители собрали более 340 тысяч рублей, а цена монумента без транспортировки, установки и подготовки площадки под комплекс составляет 380 тысяч рублей. Поэтому сбор денег продолжается. Идея создания памятника пришла ветеранам-пограничникам Паблик «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/overhearyaiva Официальное открытие состоится только 3 сентября Паблик «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/overhearyaiva

Памятник участникам спецоперации появился в поселке Яйва в Пермском крае. Деньги на монумент собирали местные жители, а установили его около местного музея. «Рады сообщить, что на территории музея был установлен памятник воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и участникам военных спецопераций! Торжественное открытие состоится 3 сентября», — сообщается на странице Яйвинского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте». Инициаторы установки памятника благодарят всех, кто принимал участие в сборе средств. Но при этом отмечают, что по факту работы выполнены в долг. Жители собрали более 340 тысяч рублей, а цена монумента без транспортировки, установки и подготовки площадки под комплекс составляет 380 тысяч рублей. Поэтому сбор денег продолжается.