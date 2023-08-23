Пермячки стали делать аборты в два раза реже, чем 12 лет назад

24 августа 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Рождаемость в крае тоже сократилась Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае количество абортов уменьшилось более чем в два раза. В 2010 году прервали беременность 28,2 тысячи пермячек, в 2022 — 10,6 тысячи. «В 2022 году в учреждениях системы Министерства здравоохранения Пермского края было прервано 10,6 тысячи беременностей. По данным отчетности наблюдается устойчивая тенденция снижения числа абортов в 2000 году было прервано 50,5 тысячи беременностей, 2010 — 28,2 тысячи, 2015 — 17,9 тысячи данным», — сообщил депутат Олег Постников в своем telegram-канале. Также депутат отмечает, что, несмотря на сокращение количества абортов, рождаемся в крае не повысилась. В 2022 году родилось детей на 7,7% меньше, чем в 2021. По словам депутата, это связано с поведением молодежи, которые хотят иметь только одного или двух детей. Ранее URA.RU рассказало, что ЛДПР предложила выкупать детей у женщин, решившихся на аборт. Девушкам будут платить деньги и спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от прерывание беременности.

В Пермском крае количество абортов уменьшилось более чем в два раза. В 2010 году прервали беременность 28,2 тысячи пермячек, в 2022 — 10,6 тысячи. «В 2022 году в учреждениях системы Министерства здравоохранения Пермского края было прервано 10,6 тысячи беременностей. По данным отчетности наблюдается устойчивая тенденция снижения числа абортов в 2000 году было прервано 50,5 тысячи беременностей, 2010 — 28,2 тысячи, 2015 — 17,9 тысячи данным», — сообщил депутат Олег Постников в своем telegram-канале. Также депутат отмечает, что, несмотря на сокращение количества абортов, рождаемся в крае не повысилась. В 2022 году родилось детей на 7,7% меньше, чем в 2021. По словам депутата, это связано с поведением молодежи, которые хотят иметь только одного или двух детей. Ранее URA.RU рассказало, что ЛДПР предложила выкупать детей у женщин, решившихся на аборт. Девушкам будут платить деньги и спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от прерывание беременности.