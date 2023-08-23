В Свердловской области упали цены на помидоры и картофель

В магазинах Свердловской области подешевел в среднем на 9,77% килограмм картофеля, помидор, капусты, лука, свеклы и моркови. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.
«С 14 по 21 августа 2023 года килограмм картофеля подешевел на 11,59% и теперь стоит в среднем 42,47 рубля. За тот же вес помидор придется заплатить 99,73 рублей (-12,48%). Кило капусты стоит 48,2 рублей (-11,95%). Лук репчатый подешевел на 11,92%, за килограмм в магазинах устанавливают цену 44,31 рубля. Килограмм свеклы продают дешевле на 5,88% за 43,1 рубля. Морковь упала в цене меньше всего (-4,82%) и сейчас стоит 63,6 рубля», — следует из аналитики Свердловскстата.
Также изменилась и цена огурцов, но в обратную сторону. Килограмм подорожал на 3,74%, нынешняя средняя стоимость составляет 86,77 рублей.
Спад цен на овощи продолжается еще с 31 июля 2023 года. На тот момент стоимость картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови, огурцов и помидор упала на 5,2%.
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