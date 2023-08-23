23 августа 2023

В Тюмени выросли цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автозаправки. Тюмень, бензин, заправка, автозаправка, заправка автомобиля, цена на бензин, заправка авто
Бензин АИ-92 подорожал до 49,36 рубля Фото:

В Тюмени за неделю цена на бензин марки АИ-95 выросла до 54,66 рубля. Также бензин АИ-92 подорожал до 49,36 рубля. Об этом сообщается на сайте Fuelprices.

«Вид топлива — АИ-92. Стоимость — 49,36. Рост цен за неделю — 0,59%, за три месяца — 5,83%. Топливо АИ-95, стоимость — 54,66 рубля. Рост цен за неделю — 1,26%, за три месяца — 6,70%», — сообщается на сайте сервиса.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к осени вырастут цены на автомобили, сигареты, кофе и услуги такси. По словам финансового аналитика Чеврычкина, одной из причин повышения стоимости ряда товаров является ослабление рубля.

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В Тюмени за неделю цена на бензин марки АИ-95 выросла до 54,66 рубля. Также бензин АИ-92 подорожал до 49,36 рубля. Об этом сообщается на сайте Fuelprices. «Вид топлива — АИ-92. Стоимость — 49,36. Рост цен за неделю — 0,59%, за три месяца — 5,83%. Топливо АИ-95, стоимость — 54,66 рубля. Рост цен за неделю — 1,26%, за три месяца — 6,70%», — сообщается на сайте сервиса. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к осени вырастут цены на автомобили, сигареты, кофе и услуги такси. По словам финансового аналитика Чеврычкина, одной из причин повышения стоимости ряда товаров является ослабление рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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