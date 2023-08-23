В Тюмени выросли цены на бензин

Бензин АИ-92 подорожал до 49,36 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за неделю цена на бензин марки АИ-95 выросла до 54,66 рубля. Также бензин АИ-92 подорожал до 49,36 рубля. Об этом сообщается на сайте Fuelprices.

«Вид топлива — АИ-92. Стоимость — 49,36. Рост цен за неделю — 0,59%, за три месяца — 5,83%. Топливо АИ-95, стоимость — 54,66 рубля. Рост цен за неделю — 1,26%, за три месяца — 6,70%», — сообщается на сайте сервиса.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к осени вырастут цены на автомобили, сигареты, кофе и услуги такси. По словам финансового аналитика Чеврычкина, одной из причин повышения стоимости ряда товаров является ослабление рубля.