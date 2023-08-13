Жителей Тюмени осенью ждет рост цен на ряд товаров и услуг

В Тюмени к осени вырастут цены на авто, сигареты, кофе и услуги такси

14 августа 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Одной из причин роста цен эксперт считает ослабление рубля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени осенью прогнозируется рост цен на автомобили, сигареты, чай, кофе и услуги такси. Об этом сообщает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. «Сигареты могут подорожать от 10% до 20% из-за роста издержек. Чай и кофе вырастут на 5-15% из-за ослабления рубля и повышения крупными производителями для ритейлеров отпускных цен с сентября. Ожидания по росту стоимости автомобилей — от 10% до 15%, а стоимость поездок на такси может увеличиться от 5% до 10% из-за роста цен на машины и бензин», — передает мнение эксперта РБК-Тюмень. Чеврычкин пояснил, что рост цен на автомобили связан преимущественно с ослаблением рубля. У покупателя срабатывает психологический фактор, когда из-за неопределенности на финансовом рынке принимается решение купить сейчас, чем позже, когда цены еще больше вырастут. Эксперт также предположил, что возможен скачок стоимости спиртосодержащих препаратов. В случае введения акциза на этанол данная категория лекарств может увеличиться в цене более чем на 20%. Ранее сообщалось, что в Тюменской области в августе стоимость сжиженного пропана для заправки автомобилей выросла до 20 рублей, 40 копеек за литр. При этом, в начале года максимальная стоимость литра сжиженного газа составляла 16 рублей, 90 копеек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени осенью прогнозируется рост цен на автомобили, сигареты, чай, кофе и услуги такси. Об этом сообщает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. «Сигареты могут подорожать от 10% до 20% из-за роста издержек. Чай и кофе вырастут на 5-15% из-за ослабления рубля и повышения крупными производителями для ритейлеров отпускных цен с сентября. Ожидания по росту стоимости автомобилей — от 10% до 15%, а стоимость поездок на такси может увеличиться от 5% до 10% из-за роста цен на машины и бензин», — передает мнение эксперта РБК-Тюмень. Чеврычкин пояснил, что рост цен на автомобили связан преимущественно с ослаблением рубля. У покупателя срабатывает психологический фактор, когда из-за неопределенности на финансовом рынке принимается решение купить сейчас, чем позже, когда цены еще больше вырастут. Эксперт также предположил, что возможен скачок стоимости спиртосодержащих препаратов. В случае введения акциза на этанол данная категория лекарств может увеличиться в цене более чем на 20%. Ранее сообщалось, что в Тюменской области в августе стоимость сжиженного пропана для заправки автомобилей выросла до 20 рублей, 40 копеек за литр. При этом, в начале года максимальная стоимость литра сжиженного газа составляла 16 рублей, 90 копеек.