Миронов нашел виновника в крушении самолета Пригожина

Миронов заподозрил Украину в крушении бизнес-джета Пригожина
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Интервью. Справедливая Россия. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов обвинил Украину в крушении самолета Евгения Пригожина Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

В крушении бизнес-джета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, как и в покушении на писателя Захара Прилепина виновны украинские спецслужбы. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

«В случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву, а конкретные мрази. Они не достигли своего с одним моим другом — Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. В его автомобиль установили взрывное устройство. В МВД заявили, что пытавшийся убить российского писателя действовал по указанию украинских спецслужб, напоминает RT.

Вечером 23 августа стало известно о крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области. По данными Росавиации, на борту находились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, передает Pravda.Ru.

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В крушении бизнес-джета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, как и в покушении на писателя Захара Прилепина виновны украинские спецслужбы. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. «В случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву, а конкретные мрази. Они не достигли своего с одним моим другом — Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. В его автомобиль установили взрывное устройство. В МВД заявили, что пытавшийся убить российского писателя действовал по указанию украинских спецслужб, напоминает RT. Вечером 23 августа стало известно о крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области. По данными Росавиации, на борту находились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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