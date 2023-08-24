Миронов нашел виновника в крушении самолета Пригожина

Миронов заподозрил Украину в крушении бизнес-джета Пригожина

Сергей Миронов обвинил Украину в крушении самолета Евгения Пригожина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

В крушении бизнес-джета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, как и в покушении на писателя Захара Прилепина виновны украинские спецслужбы. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

«В случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву, а конкретные мрази. Они не достигли своего с одним моим другом — Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. В его автомобиль установили взрывное устройство. В МВД заявили, что пытавшийся убить российского писателя действовал по указанию украинских спецслужб, напоминает RT.