Дело о самолете Пригожина поручили следователю, который занимался громкими делами

Делом о крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина займется следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) Иван Сибул. Он уже занимался громкими расследованиями крушений самолетов.
«Дело о крушении самолета <…> Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу», — передает РБК. Агентство ссылается на источник в СК России.
Уточняется, что Сибул занимался делами о крушениях самолетов. Так, он расследовал авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в результате которой погиб глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Тогда джет французского бизнесмена столкнулся со снегоуборочной машиной, выехавшей на взлетную полосу. Кроме того, он занимался делом о крушении SSJ 100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году.
Самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Позже в Росавиации опубликовали список пассажиров, среди которых числились Пригожин и командующий ЧВК «Вагнер» Дмитирий Уткин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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