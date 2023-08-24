Дело о самолете Пригожина поручили следователю, который занимался громкими делами

Делом о самолете Пригожина возьмет следователь дела из гибели экс-главы Total
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Иван Сибул имеет опыт в делах о крушении самолетов Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Делом о крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина займется следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) Иван Сибул. Он уже занимался громкими расследованиями крушений самолетов.

«Дело о крушении самолета <…> Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу», — передает РБК. Агентство ссылается на источник в СК России.

Уточняется, что Сибул занимался делами о крушениях самолетов. Так, он расследовал авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в результате которой погиб глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Тогда джет французского бизнесмена столкнулся со снегоуборочной машиной, выехавшей на взлетную полосу. Кроме того, он занимался делом о крушении SSJ 100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Позже в Росавиации опубликовали список пассажиров, среди которых числились Пригожин и командующий ЧВК «Вагнер» Дмитирий Уткин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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Делом о крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина займется следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) Иван Сибул. Он уже занимался громкими расследованиями крушений самолетов. «Дело о крушении самолета <…> Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу», — передает РБК. Агентство ссылается на источник в СК России. Уточняется, что Сибул занимался делами о крушениях самолетов. Так, он расследовал авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в результате которой погиб глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Тогда джет французского бизнесмена столкнулся со снегоуборочной машиной, выехавшей на взлетную полосу. Кроме того, он занимался делом о крушении SSJ 100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Позже в Росавиации опубликовали список пассажиров, среди которых числились Пригожин и командующий ЧВК «Вагнер» Дмитирий Уткин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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